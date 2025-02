Léon Spilliaert krijgt tentoonstelling in New York

Van 5 maart tot en met 12 april loopt in Gallery 537 West 20th Street in New York een tentoonstelling met werk van Léon Spilliaert (1881-1946).

Curator van de expo is Noémie Goldman die hierbij nauw samenwerkte met de uit Brugge afkomstige Léon Spilliaert-specialiste Anne Adriaens-Pannier (foto) die eerder ook al Spilliaert-expo’s opzette in Parijs en Londen. Vooral de iconische, donkere en sterk symbolistisch geladen werken van Spilliaert die hij realiseerde tussen 1900 en 1910 komen in de tentoonstelling aan bod. Een periode waarin de Oostendse kunstenaar erg productief en creatief was. Op de expo zullen ook twee van zijn iconische zelfportretten te zien zijn en een reeks landschappen. Maar ook zijn lithografieën geïnspireerd op de gedichten van Maurice Maeterinck.