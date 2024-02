Lenka stelt schilderijen tentoon in bib Rollegem-Kapelle: “Ik schilder emoties van me af”

Lenka Pukova stelt haar schilderijen tentoon in de bibliotheek in Rollegem-Kapelle. “Mijn emoties zijn duidelijk zichtbaar in de werken.” Lenka begon pas twee jaar geleden met schilderen. “Ik geloof dat er iets boven ons hangt en dat zo’n beslissing er niet zomaar komt.”

De uit Tsjechië afkomstige Lenka Pukova (41) leerde een twintigtal jaar geleden haar man Pieter Berghman kennen. “We waren allebei Erasmusstudenten in Slovenië. Daar sloeg de vonk over.” Lenka volgde Pieter naar België. Het koppel woonde eerst in Rollegem-Kapelle, en verhuisde daarna naar Ledegem. Lenka voelt zich er helemaal thuis. Ze spreekt vloeiend Nederlands, werkt in een elektrowinkel in Izegem, en is de trotse moeder van een dochter.

Lenka is altijd erg sportief geweest. Zo speelde ze volleybal in competitie en deed ze ook aan karate. “Van kinds af aan sport ik eigenlijk veel. Ik was vaak ook creatief bezig, maar sporten stond toch altijd op één.”

Extra rust

Ruim twee jaar geleden startte ze met schilderen. “Ik geloof dat er iets boven ons hangt en dat zo’n beslissing er niet zomaar komt. Ik vond het onmiddellijk leuk en maakte verschillende werken. Ik kon er mijn emoties in kwijt. Was ik rustig, dan zag je dat onmiddellijk in mijn werk. Maar ook zwaardere emoties, zoals kwaadheid, komen duidelijk terug in mijn werken. Op de ene of andere manier kan ik mijn emoties van me afschilderen. En dat geeft extra rust.”

Lenka heeft ondertussen een zestigtal werken gemaakt. Die zijn abstract en heel kleurrijk. “Mijn werken worden getypeerd door geometrische vormen, contrasten, patronen en vooral die felle kleuren.”

“Dankzij een Facebookvriend kreeg ik de kans om mijn werken enkele maanden tentoon te stellen in de bibliotheek in Rollegem-Kapelle.” Je kunt er tot maart eenentwintig werken zien. “Het zijn daarom niet mijn mooiste werken. Die hou ik het liefst bij mezelf. De meeste werken in de bibliotheek zijn te koop, al moet ik toegeven dat ik van sommige moeilijk afscheid zou kunnen nemen. Doordat er zoveel emoties in verborgen zitten, zijn ze voor mij heel belangrijk.”

De tentoonstelling in de bibliotheek geeft haar extra motivatie om opnieuw meer te schilderen. “Twee jaar geleden schilderde ik veel, maar daarna was het toch iets minder. Sinds de tentoonstelling ben ik weer volop aan het schilderen. Ik zie wel waar die leuke hobby mij brengt. Het geeft me geen extra druk.”

Kunst op broeken

Lenka is ook een grote dierenliefhebber. Met haar hond nam ze ooit deel aan het wereldkampioenschap agility, een behendigheidsparcours. “Communiceren met dieren vind ik erg interessant. Zowel met paarden als met honden probeer ik een vertrouwensband op te bouwen.” Haar dochtertje doet aan voltige – turnoefeningen op een rennend paard – en volgt les bij Lauren Vanlerberghe, die in die sport tot de Europese top behoort. “Ondertussen heb ik het ook wel al eens geprobeerd. Het is echt een leuke sport. Paarden zijn een rode draad doorheen mijn leven. Al van kleins af aan ben ik er echt zot van. Ik hoop ooit mijn eigen paard te hebben.”

Lenka ziet ook mogelijkheden om met haar kunst iets te doen binnen de sport. “Enkele schilderijen zouden perfect passen als afbeelding op de broeken van de sporters. Het zou mooi zijn als ik met mijn ontwerpen op die manier iets zou kunnen doen.”

In de bib van Ledegem kregen de voorbije jaren al verschillende bewoners de kans om hun kunnen te tonen. “We zijn blij dat we die talentvolle kunstenaars hier een plekje kunnen geven”, zegt bibliothecaris Johan Maes. “We merken dat Lenka erg fier is dat ze hier een deel van haar werken kan tonen aan het publiek.”