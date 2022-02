Leidingwater is de toekomst: Aqualex opent artistieke concept store langs Kustlaan in Knokke-Heist

Op wereldwaterdag 22 maart opent Aqualex, een specialist in designkranen en innovatieve drinkwatersystemen, een gloednieuwe concept store aan de Kustlaan 249 in Knokke. Opmerkelijk is dat er ook ruimte zal zijn voor kunst. Alles in het teken van water. “Wij hebben oog voor verfijning en design én werken met water. Waar konden we dan beter terecht dan hier aan zee in Knokke?”, weet CEO Alexander Vanlerberghe.

Het drinkwaterkranenbedrijf Aqualex uit Deerlijk koos een leegstand handelspand in de Kustlaan uit als locatie voor een geheel nieuwe, bijzonder ambitieus opgevatte concept store. De zaakvoerders noemen het zelf een belevingsruimte waarin kunst, fotografie en design samengebracht worden. En daarbij is er één constante: alles staat in het teken van water. Aqualex werd in 2010 opgericht door huidig CEO Alexander Vanlerberghe in Deerlijk.

“Op een beurs in het buitenland zag ik een toestel dat leidingwater zuiverde en verbeterde. Dat vond ik best wel interessant, want ik had al lang het idee dat het eigenlijk niet verder kon met al dat water in plastic verpakkingen”, vertelt Alexander.

Zonder bijsmaak

“De toekomst is aan lekker leidingwater, zonder ongewenste geurtjes of ‘bijsmaakjes’. Daar ben ik op gaan verder werken en nu leveren wij drinkwatervoorzieningen op basis van leidingwater dat niet alleen gezuiverd wordt maar ook als bruiswater of zelfs heet water uit de kraan kan komen. Aanvankelijk richtten we ons met het bedrijf op bedrijven, scholen en overheidsinstellingen maar gaandeweg bleek er steeds meer interesse te zijn van particulieren. We zijn dan ook nog sterker gaan inzetten op het design en leveren kranen die eigenlijk een designstuk op zich zijn.”

Alexander en zijn team – het bedrijft telt intussen meer dan 80 medewerkers – willen nog verder inzetten op design en om dat in de verf te zetten openen ze op 22 maart, niet toevallig Wereldwaterdag, een verfijnde concept store in de Kustlaan. “Wij hebben oog voor verfijning en design én werken met water. Waar konden we dan beter terecht dan hier aan zee in Knokke?”, gaat Alexander Vanlerberghe verder.

“Knokke is ook de badplaats met enorm veel kunstgalerijen, wel meer dan negentig blijkbaar. In onze concept store in de Kustlaan zal kunst dan ook een grote rol spelen; steeds in het thema van water.”

Curator

Voor het artistieke luik van het project deed Alexander een beroep op Lieselot Vandecapelle uit Kortrijk, naast klant van het eerste uur bij Aqualex ook grafisch vormgeefster en vooral fervent kunstliefhebber- en kenner. Lieselot werd acht maanden geleden door Aqualex aangesteld als curator en ging over het hele land en daarbuiten op zoek naar dé geschikte werken om de concept store om te toveren in een unieke plek. “Toen Alexander me vroeg dacht ik meteen ‘dit is de job van mijn leven!’”, klinkt Lieselot Vandecapelle enthousiast.

“Ik heb zo zeer veel goeie kunstenaars, topgalleristen en privéverzamelaars uit mijn netwerk warm kunnen maken voor dit fantastische project. Er zullen limited edition design- en kunstobjecten naar Knokke gebracht worden en sommige worden ook te koop aangeboden. Daarnaast lenen enkele privéverzamelaars werken van bekende kunstenaars uit. In totaal zullen meer dan tien bijzondere stukken te zien zijn in de smaakvol ingerichte belevingsruimte, waaronder ook werk van Koen Vandenbroek en de jonge Tom Van Puyvelde. Enkele kunstenaars hebben ook speciaal op onze vraag werken ontwikkeld rond het thema water.”

De concept store wordt officieel geopend op 22 maart en zal voor het publiek toegankelijk zijn vanaf 26 maart.