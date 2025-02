Leerlingen van Izegemse Kunstacademie proeven van verschillende kunsten: “Niets leuker dan artiesten die elkaar inspireren”

In de aanloop naar de Dag van de Academies op 22 februari trakteert de Izegemse kunstacademie haar leerlingen een week lang op verrassende workshops. Daarbij worden de grenzen tussen de verschillende artistieke domeinen binnen Art’Iz even uitgewist. Muziek, Woord en Beeld slaan de handen in elkaar voor tal van creatieve kruisbestuivingen.

“Met ons team van om en bij de 90 beeldende kunstenaars, muzikanten en woordkunstenaars hebben we heel wat artistieke expertise in huis.” aldus directeur Wim Belaen. “Bovendien denken we maar al te graag eens out of the box! Het thema van de Dag van de Academies is Play. Welnu, we laten onze 2.500 leerlingen volop spelen en ontdekken, over de grenzen van hun vertrouwde vakken heen. Niets is leuker dan verschillende artiesten die elkaar inspireren vanuit diverse kunstvormen.”

Concerten

De workshops tijdens de week zijn enkel toegankelijk voor de leerlingen. Op zaterdag 22 februari, de Dag van de Academies, worden de deuren wijd opengezet voor het brede publiek. Die dag kan je om 11 uur onder ander een dubbelconcert in De Leest bijwonen. Een vijftigkoppig gitaarensemble brengt Cuban Landscape, samen met klassen theater en beeldende kunst. Daarna palmt een harmonieorkest van ruim 100 leerlingen het podium in, ondersteund door leerlingen woord.

Tussen 12.30 en 18.30 uur is er de expo ‘Huis der Dingen’. Op een boogscheut van de Leest kan je genieten van de expo ‘Huis der dingen’. Dat ‘huis’ is een statig, leegstaand pand in de Schoolstraat 8, dat een week lang fungeert als artistiek laboratorium, met de expo als eindresultaat. Doorlopend kan je in de foyer van De Leest ‘Art’Iz Stad’ bewonderen, met werken die er in de loop van de week zullen verrijzen.

Om 20 uur is er in De Leest ‘Bach meetes Bowie XL’. Een bigband brengt een flinke portie muzikaal vuurwerk op het podium van De Leest. Een honderdtal leerlingen en leerkrachten uit de afdelingen Muziek Klassiek en Muziek Jazz-Pop-Rock vormen samen een swingende gelegenheidsbigband en zorgen zo voor een muzikale kruisbestuiving die vonken geeft.

Zowel de concerten als de expo zijn gratis toegankelijk. Meer info op www.artiz-izegem.be.

(vadu)