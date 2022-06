Leerlingen van Guldensporencollege Engineering restaureerden kunstwerk van Nesten

De leerlingen van het zevende specialisatiejaar ‘Decoratie en Restauratie van schilderwerken’ restaureerden een kunstwerk van karikaturist Nesten.

Nesten uit Kuurne was een gekend karikaturist en volksfiguur die bekend stond voor zijn karikaturen. Hij overleed vier jaar geleden.

Kunstwerk van kardinaal en paus

Nesten maakte ook een tafereel met karikaturen van paus Johannes Paulus II samen met kardinaal Schotte die uit Beveren-Leie afkomstig was. Dat kunstwerk hing jarenlang in een buitenruimte van feestzaal ’t Leckerke in Beveren-Leie maar was aan renovatie toe. De zaakvoerders van ’t Leckerke kwamen hiervoor aankloppen bij de restaurateurs van het Guldensporencollege campus Engineering.

De periode van onderzoek en voorbereiding duurde door de coronacrisis en het vernieuwen van de ateliers op school langer dan voorzien. De afdeling houtbewerking van de school herstelde de ondergrond door het werk op een nieuwe plaat te verlijmen. “Die verlijmmachine werd na de opening van het vernieuwd houtatelier in gebruik genomen. Dit schooljaar werd dan de restauratie van het schilderwerk uitgevoerd en kwamen de frisse kleuren terug.

De leerlingen van het zevende specialisatiejaar Decoratie en Restauratie van schilderwerken werkten hieraan onder leiding van leerkracht Anton Naessens.

Het gerestaureerde kunstwerk werd donderdag onthuld in ’t Leckerke in Beveren-Leie, dit in aanwezigheid van de zaakvoerders, de burgemeester van Kuurne en de mensen van de school

Decoratie en Restauratie van schilderwerken

Leerlingen die het specialisalisatiejaar Decoratie en Restauratie van schilderwerken volgen, leren de technieken van de meesters van vroeger. Ze maken onder meer marmer- en houtimitaties, leren vergulden, mouleren en sierlijsten namaken. Ze maken ook een eindwerk, nl. een meubel met marmerimitatie.

“Het is altijd fijn en leerrijk om een restauratie van een werk te kunnen doen met de leerlingen”, stelt leerkracht Anton Naessens. Voor volgend schooljaar is er al een beeld dat kan gerestaureerd worden.” (EDB)