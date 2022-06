Leerlingen Guldensporencollege onthullen gerestaureerd kunstwerk van karikaturist Nesten

In Feestzaal ‘t Leckerke in Beveren-Leie onthulden leerlingen van het Guldensporencollege op 16 juni een gerestaureerd kunstwerk van de Kuurnse karikaturist Rik Delneste. Onder een stralend zonnetje keek burgemeester van Kuurne Francis Benoit goedkeurend toe.

De leerlingen van het 7de specialisatiejaar decoratie en restauratie schilderwerk van het Guldensporencollege campus Engineering werkten dit schooljaar nauwgezet aan deze restauratie. Nesten, bekend karikaturist en volksfiguur uit Kuurne, overleed 4 jaar geleden op 72-jarige leeftijd. Hij was vooral bekend van zijn karikaturen van wielrenners en bekende personen. Het schilderwerk waarover het hier gaat stelt een tafereel voor van kardinaal Schotte, afkomstig uit Beveren-Leie, samen met paus Johannes Paulus II.

Het kunstwerk hing jarenlang in een buitenruimte van feestzaal ’t Leckerke in Beveren-Leie en was er erg aan toe. De zaakvoerders van ’t Leckerke en de afdeling Schilderen-Decoratie van Guldensporencollege Engineering Kortrijk vonden elkaar om het werk met leerlingen te restaureren. Aan het eigenlijke restauratiewerk ging een fase van onderzoek en voorbereiding vooraf die vooral verstoord werd door de coronapandemie. De afdeling houtbewerking herstelde de ondergrond door het werk op een nieuwe plaat te verlijmen. Dit schooljaar werd dan de restauratie van het schilderwerk uitgevoerd. En het resultaat mag gezien worden. De oorspronkelijke frisse kleuren zijn terug!