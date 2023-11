Leden Fibroveerke stellen hun werken tentoon op kunstmuur van d’Iefte

Tot vrijdag 15 december stellen leden van Fibroveerke hun werken tentoon op de kunstmuur van d’Iefte. Fibroveerke is de zelfhulpgroep voor mensen met fibromyalgie, een ernstige chronische spierziekte, die nogal wat gelijkenissen vertoont met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

“Met Fibroveerke bieden wij behalve praatgroepen en infodagen ook creatieve namiddagen aan in d’Iefte”, verduidelijkt Veerle Derammelaere. “Het is een leuke vorm van sociaal contact. Elke maand wordt een nieuw thema uitgekozen: schilderen op doek tot naaien of haken, decopatchen, kalligrafie, wenskaarten maken, werken met textielverharder, ontwerpen van juwelen, stippen op keien, plooien van servetten, paaskuikentjes in marsepein maken, opwaarderen van oude voorwerpen met krijtverf, decoratie rond seizoen of Kerstmis, paaskransen, hartjes voor Valentijn…”

“We proberen zoveel mogelijk materiaal te gebruiken dat we in de natuur vinden. Zo houden we het betaalbaar voor iedereen. Tijdens de coronaperiode gingen de creanamiddagen verder via de computer.”

Feesttafel

“Hieruit ontstonden onder meer de workshops ‘Servetten vouwen voor een gedekte feesttafel’ Die vingen nog altijd plaats. We vouwen servetten voor alle gelegenheden, van trouwfeesten tot pensioenvieringen. Dit jaar werd er voor het eerst een ‘rode draad’ ingelast. Het was een opdracht waaraan de deelnemers thuis werkten. Om een kerstboom te dotten, kregen de leden bijna 1 jaar de tijd. Nu is het klaar. We zijn er best trots op.”

“Het is bewezen dat het creatief bezig zijn direct invloed heeft op stress. En iedereen weet dat te veel stress niet goed is. Als je creatief bezig bent, worden bepaalde delen van het brein geactiveerd. Deze delen hebben een positief effect op het welzijn van je geest, maar ook van het lichaam. Bovendien laat je alle zorgen van de dag even los als jij lekker aan het schilderen bent. Je bent op en top gefocust op wat je doet waardoor kleine bijzaken waar je normaal over piekert geen kans krijgen. Het verbetert je humeur en na afloop voel je je ontspannen en fijn.”