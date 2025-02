Lancering van ‘Open Expo’, een springplank voor Meense kunstenaars

Kunstenaars uit groot Menen konden vroeger tijdens de tweejaarlijkse tentoonstelling Kijk Op Eigen Kunstenaars hun mooiste werken gratis exposeren. Nu blaast CC De Steiger nieuw leven in dit concept met de tentoonstelling Open Expo.

“Net zoals bij de voorganger Kijk op eigen kunstenaars krijgen alle kunstenaars van Menen, Lauwe en Rekkem opnieuw de kans om geheel gratis te exposeren in de tentoonstellingszaal van het cultuurcentrum. Of je nu een beginnend of ervaren kunstenaar bent, professioneel of amateur, jong of oud, iedereen kan zijn werk aan het grote publiek tonen”, zegt directeur Chiel Vandenberghe.

Gratis

Het enige criterium is dat de deelnemer woonachtig is in Menen, Lauwe of Rekkem. Iedere kunstenaar mocht drie werken tentoonstellen, ongeacht de discipline. “Zowel fotografie, schilderen, aquarel, beeldhouwen, installatie, keramiek, poëzie, cartoons, houtskool, collages, houtsculptuur, enz… kun je hier aan onze expo-muur verwachten. We houden geen rekening tussen een professionele of een amateurkunstenaar, ieder artistiek talent is er welkom. De Open Expo is trouwens nog gratis te bezichtigen tot en met 23 februari”, weet Chiel.

Grote publiek

Op vrijdag 14 februari vond de officiële opening plaats met een verwelkomingswoord door schepen van cultuur Caroline Bonte Vanraes, muzikale omkadering door Gypsy Duo Nicolas en een receptie aangeboden door het cultuurcentrum. “De grote opkomst die dag bewees wel dat er nood en vraag was om een expo van dit allure terug in het leven te roepen. Iedere kunstenaar wil uiteraard dat het grote publiek eens kennis kan maken met zijn creaties. Er zijn intussen al meer dan honderden bezoekers geregistreerd en dit doet ons meer dan deugd om te zien. We zijn op het goede spoor”, besluit Chiel.

Open Expo is elke dag (week en weekend) gratis te bezoeken nog tot en met 23 februari van 13:00 uur tot 17:00 uur in de tentoonstellingszaal CC De Steiger, Waalvest 1 Menen.