Laatste weekend van expositie ‘Human >< Nature’ van kunstruimte 4n20 gaat in

Wie de tentoonstelling ‘Human >< Nature’ met werken van Benny Luyckx, Edith Ronse, Michael Pycke en Kortrijkzaan Nick Bruneel nog wil zien, moet zich reppen. De expo van kunstruimte 4n20 in Kortrijk gaat immers het laatste weekend in.

“Ruimte voor kunst 4n20” is een voormalig weefatelier in de Jakob van Arteveldelaan 24 dat werd omgevormd tot kunstgalerij. De 4n20 is een non-profit ruimte met 200 m² beschikbare wand en hoopt een levendige ontmoetingsplek te worden waar de bezoeker met kunstenaars en medebezoekers in gesprek gaat. De dragers van dit initiatief zijn Nick Bruneel, Simon De Clercq, Suzanne Landrieu, Lut-Marie Dewaele en J. Pierre Vancayseele.

Veel nieuwe bezoekers

“We zetten in op diversiteit in beeldend werk en moedigen artistieke durf aan. Er wordt meermaals opgemerkt dat de 4n20 er telkens anders uitziet door de verschillende invullingen. Dat biedt kleurrijke perspectieven”, aldus Suzanne Landrieu (48). “Afgelopen maand hebben we veel nieuwe bezoekers mogen ontvangen.”

Het karakteristiek fabriekspand geeft momenteel onderdak aan de tentoonstelling “Human >< Nature” en exposeert de werken van Benny Luyckx, Edith Ronse, Michael Pycke en Kortrijkzaan Nick Bruneel. Met het thema willen ze de verhouding van de mens [human] tot de werkelijkheid om ons heen [nature] tot uiting brengen en ons erover laten nadenken. Ze richten de blik zowel op de mens zelf als op hoe die zich positioneert in de ruimte om zich heen, in het landschap of de natuur in ruime zin.

Positieve reacties

“Iedere tentoonstelling is anders bij ons, deze maand kozen we voor grote, ruimtelijke werken. Ook een iets klassieker aanbod, zoals schilderkunst, tekenkunst en beeldend werk. De vorige expo was meer fotografie, video en geluid. We streven ernaar steeds een ander thema te brengen om zo een ruim doelpubliek aan te spreken. De reactie van de bezoekers is alvast positief”, zegt Suzanne.

Beatrice (71) en Marc (74) De Waegenaere zijn twee van deze enthousiaste bezoekers. “We houden van de diversiteit in de geëxposeerde werken. We zijn vooral fan van de schilderijen van Nick Bruneel en de kleurschakeringen. Ook het houtskool op doek vinden we fantastisch, zowel van dichtbij als vanop afstand te bewonderen.”

De expositie is open van vrijdag t.e.m. zondag, van 14u tot 18u, Jakob van Arteveldelaan 24, 8500 Kortrijk. Of op afspraak via info@4n20.be. Zondag 24 april om 17 uur is de finissage.





