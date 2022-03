Laatste kans om te proeven van kunst van leerlingen in expo Remake: “Kunst is middel om wereld te ervaren”

Nog tot en met woensdag 16 maart kan de expo REMAKE bewonderd worden op de site in de Olmstraat in Waregem. Daar worden werken tentoongesteld van de leerlingen beeldende en audiovisuele kunsten in de vorm van hermaken, herdenken, herspelen, herschrijven, hertekenen, herschilderen, hernemen, herdansen en hergebruiken.

“Met deze jaarlijkse campagne van en voor alle academies voor deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest, hopen we anderen deelgenoot te maken van de kunst en creativiteit die onze academies te bieden hebben”, klinkt directeur Stedelijke Kunstacademie Waregem Kerlijne Chanterie.

De aftrap van de expo werd gegeven op de ‘Dag van de Academie’ op zaterdag 19 februari. Ook in Anzegem, Ingooigem en Vichte ging deze dag niet onopgemerkt voorbij. Naast de expo werden er meer dan duizend cadeaus uitgedeeld. Hiervoor werd er samengewerkt met verschillende partners, zoals harmonieën, koren en fanfares uit de regio die op hun beurt ook cadeaus hadden voorzien.

Anzegem bekent kleur

De leerlingen van de klas Woord besloten om kleur te bekennen samen met hun leerkracht Woord Eef Opsomer. “We zullen dwars door Anzegem rijden met onze witte auto en onze pierrots zullen cadeautjes uitdelen aan iedereen die we tegen komen”, vertelt vestigingsverantwoordelijke Els Perdu (52). “Langs de kerk van Gijzelbrechtegem via Kaster naar Tiegem zullen we een uurtje rondrijden en bij elk kind dat we zien, stoppen.”

De Kunstacademie van Waregem, waar Waregem, Wielsbeke, Dentergem en Groot-Anzegem toe behoren, deelde op die dag maar liefst duizend kunstzinnige cadeaus uit aan 6- tot 105-jarigen tussen 9 uur en 12 uur. Op verschillende locaties in de buurt van de academie konden de cadeautjes worden opgehaald. “Het is niet ‘onze dag’, maar wel een momentje dat we willen creëren voor de mensen zelf”, aldus directeur Chanterie.

Ervaringsgericht

De kunstzinnige cadeaus waren onder meer tickets voor concerten, postkaarten gemaakt door leerlingen, kansen om een zelfportret te laten tekenen, de mogelijkheid om een eigen tas te ontwerpen, een mini-tuinconcert, het gratis volgen van workshops/lessen en initiatielessen instrument. “Actief bezig zijn met kunst, het oefenen en beoefenen, maakt van elke academie een plek waar kunst in dialoog gaat met onszelf en de ander”, vervolgt de directeur. “Hierbij is kunst niet het doel op zich, maar een middel om de wereld telkens opnieuw te ervaren en vorm te geven. De cadeaus zijn dan ook ervaringsgericht.”

Expo Waregem

Tot en met 16 maart is de expo te zien op de volledige site in de Olmstraat in Waregem (zaal 29, Academieplein, onthaal en gelijkvloers van de gebouwen) tijdens de openingsuren van de kunstacademie. Aan het onthaal kan je een routeplan ophalen zodat je geen enkel kunstwerk mist.

(GV)

Meer info op de Facebookpagina van de Stedelijke Kunstacademie Waregem