Laatste fotomoment voor kunstwerken Boudry

Heemkring Aan de Schreve is op zoek naar eigenaars van werken van de kunstenaarsfamilie Boudry. De bedoeling is een zo volledig mogelijke overzichtspublicatie en een tentoonstelling te maken. Op zaterdag 3 februari hun derde en laatste fotomoment in Talbot House van 14 tot 18 uur.

“In het bezit zijn van een Boudry? Dagdagelijks ontdekken we nog steeds nieuwe werken van de familie Boudry. Momenteel omvat onze inventaris tegen de 800 werken, laat ons naar 1.000 gaan”, zegt Isabel Decrock van Heemkring Aan de Schreve.

Concert Hall

“Na onze twee succesvolle fotomomenten in oktober 2023 hebben we beslist om een derde en laatste fotomoment in te lassen om de nieuw ontdekte werken ook nog te kunnen fotograferen. De vorige fotomomenten waren zo’n succes dat nog heel wat schilderijen onze weg vonden, zodat we niet anders kunnen dan een derde moment organiseren. Iedereen eigenaar van een Boudry is dan ook welkom in het Talbot House.”

Het fotomoment gaat door in het Talbot House op zaterdag 3 februari van 14 tot 18 uur. Plaats van afspraak is Concert Hall Talbot House, Pottestraat 7 in Poperinge. “Heb je ook nog een Boudry hangen of op zolder liggen? Laat het ons weten op info@aandeschreve.be.”