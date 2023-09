Laatste Confrontaties Beeld in/en Tuin

Tijdens de weekends van 16-17 en 23-24 september is er de vierde en laatste aflevering van Confrontaties Beeld in/en Tuin. De tentoonstelling is dan toegankelijk van 13.30 tot 18 uur in de Pittemstraat 100 in Meulebeke. Confrontaties is een organisatie van Ambassador Tielt en Zonta Tielt ten voordele van hun sociale projecten. Curator Frans Vercoutere: “Het was een driejaarlijks project waarbij we een poging ondernamen om kunstenaars uit de regio hun werk te kunnen exposeren. De deelnemers zijn onder meer Maarten Ceulemans, Marc Cordonier, Henk Delabie, Greet Desal, Guy Du Cheyne, Nick Ervinck, Isidoor Goddeeris, Hervé Martijn, Marieke Pauwels, Paul Perneel, Joke Raes, Anouk Thys, Hendrik Van Walleghem en ikzelf.” De toegang bedraagt 10 euro, drankje en catalogus inbegrepen. Op de foto kunstenaar Paul Perneel, Frans Vercoutere en kunstenaar Hendrik Van Walleghem. (LB/foto Luc)