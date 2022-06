Kwaliteitsvolle kunstwerken op betonmuren van zwembad

Hoewel het zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove zal worden gesloopt na de sluiting eind dit jaar, vallen er op het beton heel wat kwaliteitsvolle kunstwerken op. Het resultaat van de tweede editie van Oosthaven, een project van het jeugdopbouwwerk in Wervik.

“Oosthaven begon vorig jaar en kaderde binnen het project ‘versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren’, goedgekeurd door minister Bart Somers en goed voor een subsidie”, Frederieke Parmentier van jeugdopbouwwerk-Uit de Marge.

“Met Oosthaven zetten we verder in op culturele participatie van jongeren. Ze hebben een boodschap, verdienen een zichtbare plaats in onze samenleving en hebben een eigen culturele taal. De jongeren werden echt begeleid. Zo waren er vooraf verschillende workshops met kunstenaar MC Bullet en ging men op bezoek in het Street Art Museum in Kortrijk.”

“Naar opkomst toe was de graffiti-jam van vorig jaar een heel groot succes, maar het eindresultaat kon niet op de waardering van iedereen rekenen. Daarom gooide men het dit keer over een andere boeg en zetten jongeren onder begeleiding van erkende en ervaren kunstenaars echte kunsttekeningen via graffiti.”

Na de eerste editie van Oosthaven vorig jaar kwamen de resultaten ter sprake op de gemeenteraad. “De minder gewaardeerde resultaten van de vorige jam werkten we in de week vooraf weg en zijn er nu kwaliteitsvolle kunstwerken te zien”, zegt Frederieke. “Dit met respect voor de omgeving en de inbreng van de deelnemende jongeren.”

“Tijdens het ‘zetten’ van de graffiti is er nagedacht over het thema en deelden de jongeren hun ideeën. Het eindresultaat moet de waarden en gevoelens van de betrokken jongeren weerspiegelen. Maar het resultaat moet ook in ‘evenwicht’ zijn met de buurt en omgeving.”

“Dit project is participatief doordat de thema’s en waarden die werden aangebracht door de jongeren tijdens de workshops en de eerste jam vorig jaar mee worden genomen in dit nieuwe project. Er is door de kunstenaars gewerkt met een vastgelegd kleurenpallet en in lijn met de vormen van het gebouw. Dit doet men zodat de architecturale integriteit bewaard kan blijven. De graffiti-jam werd in een festivalsfeer ingekleed, met bijzondere aandacht voor street art en jongerencultuur.”

Eind dit jaar komt er een derde editie van Oosthaven. (EDB)