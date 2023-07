KW-interviewreeks ‘Midzomernachten’ herleeft als fototentoonstelling in Nieuwe Gaanderijen in Oostende

Bekende Vlamingen bij ondergaande zon. Dat is het uitgangspunt van de foto-expo ‘Midzomernachten. Ontmoetingen in Oostende bij zonsondergang’. De tentoonstelling ging woensdagavond officieel van start.

Bekende namen zoals Wim Opbrouck, Stefan Vanfleteren, Emma Meesseman, Sien Eggers, Fatma Taspinar en Vincent Van Quickenborne getuigen tijdens deze tentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen in Oostende over hun liefde voor de zee, de kust en voor Oostende in het bijzonder. De interviews en foto’s van de BV’s werden gemaakt in het kader van de reeks ‘Midzomernachten’ in De Krant van West-Vlaanderen.

Wim Opbrouck, Piet Huysentruyt, Emma Meesseman, Conner Rousseau, Stefan Vanfleteren, Willy Sommers, Hans Bourlon, Sien Eggers, Fatma Taspinar, Dalilla Hermans, Vincent Van Quickenborne, Caroline Pauwels, Jani Kazaltzis, Geike Arnaert… Allen werden vorige zomers door De Krant van West-Vlaanderen uitgenodigd in het iconische Thermae Palace Hotel voor lange gesprekken met senior writer Frank Buyse, waarna ze door fotograaf Kris Van Exel geportretteerd werden bij ondergaande zon op het strand van Oostende, volgens Arno de mooiste zonsondergang van de hele Belgische kust.

Die portretten, waarbij ze allen hun liefde verklaren voor de zee en voor Oostende, worden de hele zomer geëxposeerd op de zeedijk van Oostende.