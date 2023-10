KW-fotograaf Christophe ‘Munkie’ De Muynck verrast met portretten op fototentoonstelling in Nieuwpoort

Fotograaf Christophe De Muynck (52) brengt met zijn tentoonstelling ‘(zon)der’ een boeiend verhaal tot leven in het Loodswezen ‘LDSWZN’ in Nieuwpoort. Met zijn portretten neemt hij ons mee naar de zon, met een focus op de schaduwzijden.

Krant De Standaard vroeg haar fotografen een reeks te maken over het thema ‘de zon’. Christophe De Muynck, bijgenaamd Munkie, kreeg carte blanche voor zijn project, maar zijn benadering bleek anders dan de verwachte zonnige kiekjes.

“Ik dacht eerst aan de zomer, het strand, veel mooie kleuren, happy people, allemaal toffe dingen”, begint Christophe. “Maar dan dacht ik: de zon heeft ook zijn nadelen. Zo dacht ik aan mensen die problemen hebben om in de zon te zitten. De zon is niet voor iedereen goed!”

Grote uitdaging

Het idee begon te groeien en Christophe dacht aan mensen met albinisme, vitiligo, rood haar, ouderen en moslima’s die door hun geloof beperkt zijn in hun blootstelling aan de zon. Zijn lijst van potentiële modellen groeide snel, maar het vinden van deze mensen bleek een uitdaging op zich. De voorbereiding was een aanzienlijk deel van het werk.

Hij koos ervoor om alle foto’s te nemen in Oostende, omdat dit voor hem het dichtst bij Gent was. Bovendien speelde het ‘uur blauw’ een cruciale rol in zijn opnamen. “Het uur blauw, dat is het uur dat de nachtdieren gaan slapen en de dagdieren opstaan. De schemer. Ik wou geen zon in beeld hebben; ook symbolisch. Vandaar ook de titel van de fototentoonstelling (zon)der”, legt hij uit. Gelukkig had Christophe geluk met het weer, aangezien de zomer van 2023 bewolkt was en de zon zich niet vaak liet zien.

Trage fotograaf

“Ik doe heel veel persfotografie en dat is altijd heel vluchtig. Maar toch noemen ze mij de trage fotograaf omdat ik altijd, als ik kan, mijn tijd neem”, zegt hij. Voor Christophe was dit project anders, omdat hij veel tijd kon besteden aan het leren kennen van de mensen die hij fotografeerde. Het persoonlijke verhaal achter elk portret was voor hem van onschatbare waarde.