Kursaal Oostende wil zijn rijke collectie moderne kunst voor ruimer publiek ontsluiten

De modernistische gevel van het kursaal domineert de skyline op de Albert I-promenade in Oostende. Het iconische gebouw uit 1953 bergt een schat aan moderne kunstwerken. EKO (Exploitatie Kursaal Oostende) wil die collectie van het stadsbeeldbepalend en beschermd monument via een aantal ambitieuze architecturale en artistieke ingrepen in de komende vijf jaar nog meer voor het grote publiek ontsluiten.

Het kursaal, ontworpen door de Antwerpse modernistische architect Léon Stynen die ook de casino’s van Knokke en Blankenberge op papier zette, werd ingehuldigd op 20 juni 1953. Vandaag precies 70 jaar geleden dus. Als directeur van de École nationale supérieure des arts visuels La Cambre gaf Steynen opdracht aan een aantal van zijn lesgevende kunstenaar-docenten of oud-leerlingen om kunst in het gebouw te integreren. Tot vandaag is het kursaal een architecturale stolp voor werk van beeldende kunstenaars als Paul Delvaux, Pierre Caille, Georges Grard, Edgar Tytgat, Oscar Jespers, Olivier Strebelle, JulienVan Vlasselaer, Marc Mendelson, Jo Maes, Emy De Cock, Iris Jasinski…

Transformaties

Die verjaardag werd gisteren feestelijk herdacht in aanwezigheid van bevoegd Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele, burgemeester Bart Tommelein en het bijna volledige schepencollege. In de komende vijf jaar staat een project op stapel dat het gebouw en de aanwezige kunst nog meer toegankelijk moeten maken voor een ruimer publiek. Els Degryse van EKO wijdde onlangs haar masterscriptie bij de Ugent aan het gebouw en de aanwezige kunstwerken. Maar ook Els Wuyts van Beaufort, Joost Declercq van Mu.Zee zijn bij het project betrokken. Aanwezig was ook Tania Wolski, de kleindochter van Léon Stynen, die zopas samen met Luc Vincent het door Snoeck uitgegeven (foto)boek ‘Léon Stynen, architect’, over haar grootvader schreef met bijdragen van onder andere Marc Dubois en Els Degryse.

Ondanks de aantal ingrijpende transformaties die het gebouw in de voorbije zeven decennia onderging, heeft het bijna één ha grote complex en de aanwezige kunstwerken de ziel van haar ontwerper weten te conserveren en dat wil het Kursaal delen met iedereen.