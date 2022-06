Kunstzomer Leiestreek start zaterdag in Kortrijk

Op zaterdag 18 juni start de 14de editie van de Kunstzomer Leiestreek. Voor het eerst is het programma van de Kunstzomer niet verspreid over verschillende gemeenten, maar vindt alles plaats in Kortrijk. “Gedurende drie maanden is werk te zien van zo’n 45 hedendaagse kunstenaars op 14 unieke locaties in de stad en deelgemeenten. Kortrijk en Heule bijten de spits af. Dit weekend kan je voor de eerste keer de ontwijde Sint-Rochuskerk als kunsthal bezoeken”, duidt organisator en curator José Sintobin.

De voorbije maanden werden grondige renovatiewerken uitgevoerd binnenin de kerk. “We hebben alle lagen bestudeerd en betonrot weggewerkt. Ook het oude kalkpleister is aangepakt. De kleuren van de pilaren en de boogstructuren in het interieur hebben we zorgvuldig gekozen. Ze zijn geschilderd in Sikkens Rijksmuseum kleuren: de verf is speciaal ontwikkeld. Het is sereen geworden en straalt rust uit”, duidt Louis Vander Wiele.

Kunst en design

“De Art Church Rochus is niet enkel voor kunst, maar zal in de nabije toekomst nog geregeld opengesteld worden voor het publiek voor projecten in samenwerking met partners in kunst en design of andere evenementen”, vult Jan Vander Wiele aan.

Dit en komend weekend kan je er kunst bewonderen van onder anderen Helga Van der Poel, Cathy Van Helvoirt en Ghislain De Wilde.

“De start van de Kunstzomer biedt een unieke gelegenheid om voor het eerst de Sint-Rochuskerk in haar nieuwe functie als ‘kunstkerk’ te ontdekken. Je zal verbaasd staan met hoeveel zorg de nieuwe eigenaar de kerk laat herleven.”

“Het is voor het stadsbestuur het mooie bewijs dat een kerk dankzij een respectvolle herbestemming haar maatschappelijke betekenis als ontmoetingsplek kan behouden maar tegelijkertijd kan zorgen voor een nieuwe dynamiek”, aldus schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester).

“Kunstzomer wil de drempelvrees om galerijen te bezoeken wegnemen en mensen de kans geven om hedendaagse kunst te ontdekken via een toeristische aanpak”, zegt curator José Sintobin. “Later komen Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Kooigem, Bissegem en Marke aan de beurt.”

Stad Kortrijk stippelde ook vier fietsroutes uit om de kunst in de deelgemeenten te zien: Heule-Kortrijk, Bellegem-Kooigem, Rollegem-Aalbeke en Bissegem-Marke. “Ik raad iedereen aan om de Kunstzomer te bezoeken met de fiets. De vier nieuwe fietsroutes, tussen de 8,5 en 14 kilometer lang, brengen je vlot van de ene locatie naar de andere. Zo kan je ook genieten van de schilderachtige landschappen in Kortrijk en deelgemeenten”, zegt schepen van deelgemeenten en Ontmoetingscentra Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).