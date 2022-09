Kunstzomer in OC De Wervel in Bellegem gaat laatste weekend in

Dit weekend kan je nog kunst bekijken in OC De Wervel in Bellegem in het kader van Kunstzomer. De tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk op zaterdag 3 en zondag 4 september van 14 tot 18 uur.

We hadden een babbel met de kunstenaars die er tentoonstellen. Hieronder stellen we de kunstenaars van OC De Wervel in Bellegem voor.

Voja E Art

Jorgé Vandeplassche (41) werkt als klusjesman bij Familiehulp en is in bijberoep kunstenaar onder de naam Voja E Art. Jorgé genoot geen kunstopleiding en is dus een autodidact. “Het kunstgevoel zit in de familie.”

Vroeger tekende Jorgé veel. “Dat lag lange tijd stil, maar sinds mijn dertigste ben ik er weer volledig ingevlogen. Ik wil de mensen kennis laten maken met de energie die in kunst zit.”

Griet Dierick

Griet Dierick (62) studeerde voor binnenhuisarchitecte. Onder invloed van haar vader begon ze met klei te werken. Griet genoot niet echt een kunstopleiding maar volgde wel wat losse cursussen, zoals een kleurcursus. Ze is eigenlijk ook een autodidact. De doosjes die ze maakt zijn echt haar ding.

“Ik ben echter ook niet gestopt met beelden maken. Als je een oven hebt, doe je verder. Ik heb de oven van mijn vader die 14 jaar geleden overleden is.”

Lut Lambrecht

Lut Lambrecht (82) uit Sint-Eloois-Vijve was altijd meewerkende echtgenote bij haar man die een zelfstandig aannemer van bouwwerken was. Haar man was ook een kunstenaar die met oud ijzer werkte. “We stelden soms samen tentoon”, zegt ze.

Sinds Lut de academie in Waregem begon te volgen toen ze een dertiger was, is ze niet meer gestopt. Ze doet glaskunst en schildert ook met olieverf en soms werkt ze met stukken glas op haar schilderijen. “Door bezig te blijven, blijf je jong”, zegt Lut.

Jozefa Seynaeve

Jozefa Seynaeve (78), eveneens uit Sint-Eloois-Vijve, was thuis om de telefoon te doen en de afspraken te maken voor haar man die zelfstandige was. Door thuis te zijn, smeet ze zich in de kunst. Jozefa is heel veelzijdig, ze maakt schilderijen in acrylverf, doet ook beetje keramiek en maakt bloemen in een soort papier-maché. “Ik probeer graag nieuwe dingen uit”, zegt ze.