Kunstzomer in Museumhuis Lucien De Gheus: “Eigenzinnige selectie van hedendaagse kunstenaars en modernisten”

Onder de noemer ‘The world beyond the house’ loopt nog tot 24 september in het Museumhuis Lucien De Gheus in de Westouterstraat 80 in Poperinge een wel heel speciale kunsttentoonstelling. Curatoren zijn het kunstenaarskoppel Reniere&Depla.

“Aanleiding is de tiende verjaardag van het overlijden van Lucien De Gheus (1927-2013), en ook het tienjarig bestaan van onze Private Stichting Lucien De Gheus-Druant. In 2016 ging het museum open voor het grote publiek”, zegt Luc Vandewynckel van de stichting. “De Private Stichting Lucien De Gheus-Druant beheert sinds 2013 de atelierwoning en de collectie van Lucien De Gheus. In de ateliertuin openden we het DEPOT, een nieuwe white-cube tentoonstellingsruimte met 45 meter wanden. Ter gelegenheid van deze ‘première’ nodigde de stichting Reniere&Depla uit om op de museumsite een project te cureren. Het project The world beyond the house verbeeldt een nieuwe wereld die het singuliere overstijgt. Vertrekkende vanuit de atelierwoning van de kunstenaar, zijn leefwereld, bouwden Reniere&Depla deze nieuwe wereld door middel van een eigenzinnige selectie van hedendaagse kunstenaars en modernisten. Het ‘uitgedunde’ museum maakt ook deel uit van de expo”, aldus nog de Poperingse architect Luc Vandewynckel. “In de tentoonstelling willen we een wereld verbeelden die het singuliere van de plek overstijgt. Vertrekkende vanuit de atelierwoning en de leefwereld van De Gheus brengen we een eigenzinnige selectie van twintig hedendaagse kunstenaars en acht modernisten samen. Het werd een ontdekkingstocht doorheen een wereld van zelfredzaamheid, veerkracht, intimiteit, eigenzinnigheid, mildheid, en vooral het waardevolle van het alledaagse”, zeggen de curatoren. De deelnemende kunstenaars zijn Renato Nicolodi, Tamara Van San, Koen Broucke, Gery De Smet, Quinten Ingelaere, Jan De Maesschalck, Koen van den Broek, Camiel Van Breedam, Reniere&Depla, Anton Cotteleer, Tinus Vermeersch, Saar De Buysere, Katleen Vinck, Mireille Robbe, Edmée Laurin, Karin Hanssen, Loïc Van Zeebroek, Isa De Leener, Geerke Sticker en Warre Mulder. De modernisten: Marthe Donas, Ossip Zadkine, Bram Bogart, Antoine Mortier, Oscar Jespers, Jozef Cantré, Edgard Tytgat en Lucien De Gheus.

Gheuzenhol

Het Gheuzenhol in Poperinge is de kunstenaarswoning/atelier van Lucien De Gheus. Het gebouw annex atelier dateert uit 1962 en is door De Gheus zelf ontworpen in een eclectische stijl. Woning en interieur vormen samen een ‘Gesamtkunstwerk’ dat de identiteit van de kunstenaar en zijn vrouw Suzanne verder draagt. Verborgen voorraadplekken, het kattenkerkhof in de tuin, de zelfontworpen meubels en zo veel meer zijn de blijvende getuigen van het overleven van hun intimiteit in het alledaagse. Naar zijn wens is de woning nu een ‘open huis’ dat de bezoeker laat dwalen door de leefruimtes, het atelier en de tuin, en dat zijn oeuvre toont en bewaart in de oorspronkelijke context. De expo is tot 24 september elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur te bezoeken, van 7 juli tot 1 september ook op vrijdag. Een ticket voor de tentoonstelling en het museum kost 10 euro, leden mogen gratis binnen. Wie een ticket voor het Kunstenfestival Watou heeft, betaalt 8 euro.