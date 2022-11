Kunstwerken Dagmar Verfaillie krijgen plaatsje in Roeselaarse zaken

In arthouse the Liner, de tattoostudio van Dagmar Verfaillie (41) kan je al heel wat werken bewonderen. Om een almaar uitbreidende collectie een mooie plaats te geven zijn de muren binnen The Liner helaas beperkt.

Zodoende krijgen deze werken nu tijdelijk een nieuwe locatie. De door art-nouveau en jugendstil geïnspireerde roodharige dames en oude portretten huizen deze herfst en winter in drietal zaken in en rond Roeselare.

Bijdragen aan de totaalbeleving

Na een succesvolle tentoonstelling van zijn eigen werk in arthouse the Liner verhuizen een aantal werken naar de Roeselaarse horeca. Via deze weg toont Dagmar zijn kunst aan een breder publiek. Een fijne samenwerking want net zoals een duidelijk concept, een bijpassend interieur en een aantrekkelijke menukaart is matching (muur-)decoratie iets wat bijdraagt aan de totaalbeleving van een restaurantbezoek.

Oekene, Beveren en Roeselare

Zo kan je in wijnbar Thyrsus in Oekene een ruim aanbod van bewerkte vintage portretten bewonderen. “Het is soms schrijnend te zien hoe die prachtig gemaakte en ingekaderde portretten van tantes, nonkels, overgrootvaders,… om één of andere reden in een tweedehandswinkel worden achtergelaten. Nochtans stralen ze zoveel kracht uit… Ik verzin spontaan een (levens-)verhaal bij wie op de foto’s prijkt en versier hen met tattoos en sierraden”, zegt Dagmar. “Het resultaat is gedurfd want sommigen krijgen erdoor een hele nieuwe status. Bij enkele portretten kan je ook een eigen geschreven kortverhaal lezen. Op die manier krijg je een inkijk in het leven van de geportretteerde”.

Op 19 en 20 november is er een heus winetastingweekend in Thyrsus, een uitgelezen moment om de collectie, vergezeld met een lekker wijntje, te bekijken.

Ander artwork van Dagmars hand werd gedrukt op linnen canvassen. Om goed tot hun recht te komen werden gekende en gloednieuwe werken afgestemd op het kleurenpallet van restaurant d’Hofstee in Beveren. Ook de formaten werden aangepast, zo kan je het vierluik ‘Les Saisons’, geïnspireerd op de werken van Alphonse Mucha, spotten op een kleiner formaat. “Eén vierluik mag na de expo al blijven hangen van de eigenaar omdat hij ze zo mooi vindt passen in het restaurant.”

Originele en gelimiteerde stukken

Enkele van die originele potloodtekeningen kan je spotten in restaurant de Overburen. Net zoals d’Hofstee hebben ze een plek in de Gault&Millau-gids. “De overburen is een fijne locatie om mijn artwork voor te stellen”, aldus Dagmar. “Samen met Benoits eigenzinnige topgerechten en dito interieur vormen ze een perfecte match.”

Al het artwork van Dagmar wordt uitgebracht in beperkte oplage. Je hebt zowel unieke, originele stukken als tekeningen gedrukt op linnen canvassen die een beperkte oplage hebben van 10 of 30 stuks. De kunstwerken van Dagmar blijven nog tot ruim eind dit jaar bij de restaurants hangen.