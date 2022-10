Kunstwerk zet positieve invloed van natuur op mentaal welzijn in de kijker in Roeselare

Naar aanleiding van de International Stress Awareness Day werd in het Roeselaarse stadspark een nieuw kunstwerk ingehuldigd. Kunstenaar Lander Avijn ontwierp een zittende figuur, gevuld met bladeren. Met het project willen de kunstenaar en de stad aandacht vestigen op de positieve invloed die de natuur heeft op het mentaal welzijn.

Wie langs de Diksmuidsesteenweg het stadpark binnenkomt merkt nabij de sluis ziet een enorme figuur liggen tegen een boom.Het kunstwerk is een ontwerp van kunstenaar Lander Avijn, gemaakt in opdracht van de stad. “Volgende week is er de International Stress Awareness Day. In deze tijden kampen heel wat mensen met bijvoorbeeld een burn-out. De natuur heeft een belangrijke invloed op hoe de mensen zich voelen. Groen kan ook hen echt helpen om zich gelukkiger te voelen”, aldus schepen van Natuur en Gezondheidsbeleid Michèle Hostekint (Vooruit).

Lander Avijn maakte een zittend figuur. Het kunstwerk is opgevuld met boombladeren afkomstig van onder andere de stedelijke begraafplaats. “Ook gevallen bladeren kunnen nuttig zijn. Je kunt ze als het ware omarmen en een nieuwe plek geven”, zegt de kunstenaar.Het werk blijft staan tot en met 27 november. Dan organiseert de stad een nieuwe boomplantactie in het Bergmolenbos. “Opnieuw een vergroening in onze stad. Met het kunstwerk richten we ons niet enkel alleen op de mentale gezondheid, maar kondigen we ook deze nieuwe geboorteboomplantactie aan”, aldus schepen Hostekint.