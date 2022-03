Kunstwerk van William Roobrouck officieel onthuld

In aanwezigheid van kunstenaar William Roobrouck onthulde het gemeentebestuur vrijdag de stalen sculptuur Proud op de keerrotonde in de Heistlaan ter hoogte van Ramskapelle. Omdat het gaat om een zeer monumentaal werk van 9 meter hoog en 3,5 ton zwaar, vergde de voorbereiding van de plaatsing van het werk heel wat overleg, technische studie en voorbereiding.

Het beeld stond al op 5 maart 2020 op deze locatie te pronken en zou aanvankelijk op 27 maart 2020 onthuld worden. De coronacrisis gooide echter roet in het eten, waardoor de officiële vernissage uiteindelijk pas twee jaar later plaatsvond.

‘Tentuinstelling’

Het werk Proud van kunstenaar William Roobrouck werd in primeur getoond tijdens de editie 2018 van Tentuinstelling. Tentuinstelling is een driejaarlijks evenement dat sinds 2006 plaatsvindt in Knokke-Heist tijdens het Hemelvaart- en Pinksterweekend. In privétuinen van leden van Knokke-Heistse verenigingen worden sculpturen in heel diverse materialen en stijlen opgesteld. De deelnemende kunstenaars staan een deel van hun fee af dat integraal geschonken wordt aan culturele en sociale doelen. Tijdens de editie 2018 bezochten meer dan 4.500 betalende bezoekers dit evenement.

Sierlijk silhouet

In opdracht van het gemeentebestuur heeft William Roobrouck het oorspronkelijke ontwerp op basis van stabiliteitsstudies duurzaam uitgewerkt met gegalvaniseerde profielen en stevige panelen in cortenstaal. Voor wie vanop de A11 de afrit naar Ramskapelle en Heist neemt, wordt sinds een tweetal jaar begroet door het sierlijke silhouet van Irena die zich scherp roestbruin aftekent tegen het groen van de populieren langs de Stinker en de Blinker en de steeds wisselende wolkenhemel boven onze polderweiden en -akkers. (DM)