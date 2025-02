Het gemeentebestuur van Middelkerke plaatst 4 kunstwerken in de inkomhal van het casinogebouw. Vorige maand werd het beeld ‘Seduction’ van kunstenaar Koen Vanmechelen al onthuld.

En nu kan je er ook een creatie in glas, neon en aluminium bewonderen. De installatie ‘Can I stay a little longer, I’m so happy here’ van Stanislas Lahaut heeft een prijskaartje van 18.550 euro. In de toekomst mogen Wim Delvoye en Stefaan De Croock ook nog een werk installeren op de benedenverdieping van Silt.