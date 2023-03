Kunstwerk van overleden Komenaar Freddy Verfaillie opgehangen in Sint-Chrysolekerk

In de Sint-Chrysolekerk in Komen prijkt sinds kort een nieuw schilderij. Een kunstzinnig werk met een onschatbare emotionele waarde. Het werk is van de hand van Komenaar Freddy Verfaillie, die vorig jaar kwam te overlijden. “Het was zijn laatste wens om dit werk een plaats in de kerk te kunnen geven. We zijn er zeker van dat hij van hierboven trots op dit moment neerkijkt”, glunderen zijn kinderen.

De kruisiging van Christus, een schilderwerk met een waanzinnig oog voor detail, kreeg een prominente plaats in de Sint-Chrysolekerk. “En dan te denken dat onze papa nooit enige vorm van tekenles of kunstacademie heeft gevolgd. Meer nog, niemand in onze familie had ook maar enige band met kunst. Hij had gewoon gigantisch veel talent!”

Technieken leren

John (45) en Isabelle (47) Verfaillie, de kinderen van Freddy, blikken terug op het merkwaardige parcours van de man. “Hij tekende en schilderde graag en kon daar echt uren in wegdromen. Zo trok hij regelmatig naar musea waar hij dan een volledige namiddag aandachtig de kunstwerken zat te bestuderen. Op die manier leerde hij zichzelf technieken aan, die hij dan nadien in zijn eigen werken gebruikte.”

Na zijn overlijden liet de man een indrukwekkend aantal schilderijen achter, waarbij één exemplaar deel uitmaakte van een bijzondere missie. “Zijn collectie schilderijen waren zijn erfenis, maar het exemplaar waarop Christus aan het kruis te zien is, kwam met een speciale wens. Hij had ons op zijn sterfbed laten weten dat hij het werk wilde doneren aan de kerk zodat het daar opgehangen kon worden.”

Muurschilderij

“We zijn dan ook gestart met een heuse zoektocht want we wisten helemaal niet hoe we dat moesten aanpakken. Via het klooster zijn we zo bij de Kerkfabriek en de gemeente terecht gekomen, die verschillende procedures hebben opgestart. Die kwamen recent allemaal tot een goed einde, waardoor het werk van onze papa in de Sint-Chrysolekerk werd opgehangen.”

Freddy Verfaillie was een trots en overtuigd Komenaar. Zijn schilderwerken zijn terug te vinden in alle uithoeken van de grensgemeente. Zo verzorgde hij een muurschilderij in cafe Au Téléphone op de Sint-Annaplaats. Het kunstwerk is meer dan anderhalve meter hoog.

