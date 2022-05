Kunstwerk van man in brandwerend pak nabij AZ Zeno in Knokke-Heist binnenkort overwoekerd met zonnebloemen

Het kunstwerk CLOSER van Wim Tellier is een canvasafdruk van 105 x 68 meter en toont een man in een brandwerend pak. Sinds april pronkt de gigantische foto van de zelfzekere man in Knokke-Heist nabij AZ Zeno.

Vandaag plantten de leerlingen van het Provinciaal Technisch Instituut uit Stabroek in opdracht van kunstenaar Wim Tellier een 3000-tal zonnebloemen onder het geperforeerde doek van zijn kunstwerk CLOSER.

Uiteindelijk overwoekeren

De plantjes werden door leerlingen tuinaanleg- en beheer opgekweekt en zullen deze zomer de weide vlakbij het AZ Zeno veranderen in een kunstzinnig goudgeel veld. Vanop de mirador heb je een panoramisch zicht op de contouren van een reusachtige brandweerman in een brandwerend pak, doorprikt met zonnebloemen. “De zonnebloemen gaan hem overmeesteren en uiteindelijk overwoekeren.” aldus Wim Tellier.

Het artistieke project van Wim Tellier is dagelijks gratis te bezoeken via de toegang in de Kalvekeetdijk ter hoogte van de parkbegraafplaats.