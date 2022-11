Kunstwerk ‘Tot Elke Prijs’ zwaar beschadigd nadat het waarschijnlijk werd aangereden

Het kunstwerk ‘Tot elke prijs’, dat gemaakt werd door kunstenares Martine Vyvey als eerbetoon aan de vissers die in augustus 1887 in opstand kwamen, is zwaar beschadigd geraakt. Het monument staat nog geen jaar op de Winston Churchillkaai, vlakbij het station en de Visserskaai. “Het is hartverscheurend om te zien, maar anderzijds ben ik ook opgelucht dat het werk zo stevig is”, zegt kunstenares Martine Vyvey.

Begin deze week werd het kunstwerk, dat gemaakt werd ter ere van de vissers die gestorven zijn bij de Vissersopstand in 1887, beschadigd. Eén van de drie pilaren waar het werk op steunt, is geplooid en ook het werk zelf kreeg een deuk. Het werk staat op het voetpad naast de Amandine aan de zijde van het station. Deze zone is normaal gezien verboden voor gewoon verkeer, hoe de beschadiging kon gebeuren is momenteel dan ook een raadsel. De stad diende alvast klacht in tegen onbekenden bij de politie. Er wordt vermoed dat een vrachtwagen of kraan het werk heeft geraakt. “Het is heel merkwaardig hoe het werk kon geraakt worden gezien de locatie. Het is alvast bijzonder jammer. Alles zal nu gedemonteerd moeten worden en terug naar de gieterij. Er moet ook een nieuwe fundering komen. Het werk is voorlopig gestabiliseerd en zal niet meteen door zijn poten zakken”, zegt schepen Bart Plasschaert.

Voor kunstenares Martine Vyvey is het jammer om te zien dat haar werk na nog geen jaar al beschadigd is. “Ik werd verwittigd door Guido Vanhoecke. Hij stuurde een foto door van het beschadigde beeld. Om je eigen beeld zo te zien is niet leuk, maar anderzijds ben ik ook wel opgelucht dat het gebruikte materiaal zijn degelijkheid heeft bewezen. Toen het beeld er nog maar enkele weken stond, werd ons land getroffen door een zware storm. Toen heeft het ook stand gehouden. Nu is de staander geplooid, maar niet gebroken. Die pilaren die het beeld ondersteunen, zijn tot een meter diep in beton gegoten om stevig te verankeren. Ook het beeld is niet gebroken, maar er zijn wel barsten aan de schouder waar het geplooid is. Ik denk niet dat iemand dit opzettelijk heeft gedaan. Het zal nog een ganse karwei worden om het opnieuw te herstellen.”