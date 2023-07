Kunstwerk ‘Tapis de Oekraïne’ van bijna 18 meter strijkt neer in de IJzertoren

De tijdelijke tentoonstelling ‘Tapis de Oekraine’ werd vandaag, dinsdag 11 juli, geopend in aanwezigheid van de Nederlandse kunstenares Irma Frijlink. Het kunstwerk zal tentoongesteld worden tot 1 oktober op de eerste verdieping van de IJzertoren. Het gaat om een tapijt van 17,75 meter.

In Diksmuide werd vandaag, 11 juli, in het Museum aan de IJzer de tijdelijke tentoonstelling van ‘Tapis De Oekraïne’ geopend. De Nederlandse kunstenares Irma Frijlink was aanwezig bij de opening. Ze is een textielkunstenares die werkt met de thema’s kwetsbaarheid en vergankelijkheid. Vaak is haar werk maatschappijkritisch.

Battle of Hastings

“Al sinds de eerste dag van de inval van Rusland in Oekraïne werkt de kunstenares aan een textielkunstwerk geïnspireerd op het beroemde Tapijt Van Bayeux dat de Battle of Hastings uitbeeldt. Het kunstwerk schetst het verhaal van de oorlog in Oekraïne en de kunstenares zal doorgaan met telkens nieuwe stroken toe te voegen zolang de oorlog duurt”, vertelt Paul De Belder, voorzitter museum Aan de IJzer. “Het is dan ook niet toevallig dat we dat kunstenwerk op vandaag, het feest van de Vlaamse gemeenschap, en hier in de IJzertoren voorstellen. Want waar het kunstwerk op hoopt, is een verzoening die vrede en verdraagzaamheid brengt, wat ook de boodschap is die in grote letters op onze toren staat: vrede, vriendschap en verdraagzaamheid voor iedereen. Een vrede die rechtvaardig en duurzaam is.”

Het kunstwerk zal tentoongesteld worden op de eerste verdieping en kan tot 1 oktober worden bezocht. De kunstenares op haar beurt schetste hoe zij tijdens de coronaperiode een kunstwerk had gemaakt. “Toen in Nederland op 23 februari de mondkapjes mochten achterwege blijven, dacht ik wat zal er nu op mij afkomen? Lang hoefde ik niet te wachten, want de volgende dag was de inval van Rusland in Oekraïne”, duidt de Nederlandse textielkunstenares Irma Frijlink.

Nieuwe taferelen

“Op antiek linnen wordt de geschiedenis van deze oorlog uitgebeeld. Boven staat de kant van Oekraïne, de onderste kant is voor de Russische invasie en midden daartussen beleeft men het geweld en het verschrikkelijke dat een oorlog met zich meebrengt. Het eerste jaar volgde ik het nieuws op de voet, daarna concentreerde ik mij meer op het land zelf, op de mensen en ik ben nu eenmaal een Hollandse dus kon ik het niet laten om hier en daar een Hollands accent te plaatsen, zoals het verhaal van een Hollandse slager die naar het slagveld is getrokken om er vlees te roosteren in de loopgraven.”

Het kunstwerk is intussen net geen 18 meter lang en er wordt nog telkens aan verder gewerkt. “Mijn inspiratiebron is het Tapis de Bayeux, een tapijt van 70 meter lang, ik hoop dat mijn Tapis de Oekraïne toch wel een stuk korter mag worden, hoe sneller de oorlog tot een einde komt des te korter zal het kunstwerk zijn. Ik werk nog iedere dag nieuwe taferelen uit op nieuwe stroken. De bezoeker zal merken dat het linnen wat uitgerafeld is en ook het laatste stuk zal wat rafelig zijn, maar ook een oorlog is tenslotte in vele opzichten rafelig”, duidt de kunstenares.

“Het is mijn uiteindelijke bedoeling dat, wanneer de oorlog eindelijk ophoudt, dit werk te schenken aan een museum in Oekraïne.” Op dit ogenblik kunnen jongeren ook in de IJzertoren een kamp ‘wordt vredesambassadeur’ volgen en tijdens hun kamp zullen zij hun versie van het tapijt aanvullen met hun vredesboodschappen. Tijdens de tekst die zij gemaakt hadden en voordroegen stelden zij verschillende vragen over het waarom van de oorlog om te eindigen met de vraag ‘waarom oorlog als vrede kan’. Deze jongeren geven alvast het voorbeeld voor velen en vechten op een zachte manier, met de pen en door een voorbeeld te stellen tegen oorlog, maar ook tegen alle soorten onrechtvaardigheid maar voor vriendschap en verdraagzaamheid.