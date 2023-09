Kunstwerk Stijn D’Hondt hangt naast Rubens

Niet alleen klopte het hart van grafisch vormgever Stijn D’Hondt wat sneller. Ook zijn interactief kunstwerk beroerde heel wat harten. In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) werd zijn interactieve Artbeats-kunstwerk ingehuldigd en dát naast het iconische zelfportret van Rubens.

Slechts een jaar geleden opende Stijn zijn allereerste solotentoonstelling. “Dat mijn werk nu naast de grootste meester ooit van België hangt in het meest prestigieuze museum van dit moment, daar word ik stil van. Het ontroert me sterk”, aldus de designer die deel uitmaakt van Heren Loebas, dat recent zijn naam veranderde in Loobas. De inhuldiging ging gepaard met een rondetafelgesprek waarin Stijn D’Hondt in gesprek ging met directeur van het Rubenshuis Bert Watteeuw en hoofd Collecties KMSKA Nico Van Hout. De bezoeker wordt tot zondag 1 oktober uitgenodigd op een magische ontmoeting met Rubens in het KMSKA.

Hartslag meten

Terwijl de bezoeker het zelfportret van Rubens aanschouwt, meet een interactieve kunstinstallatie haar of zijn hartslag. “Hieruit ontstaat een nieuw kunstwerk dat onthult wat Rubens en zijn verhaal met jouw hart doen”, verduidelijkt Stijn. “Deze unieke tête-à-tête meet de emotie en verwerkt de hartslag.” De interactieve kunstinstallatie Een hart voor Rubens is een initiatief van het Rubenshuis in het kader van de sluiting van het museum.

Artbeats is een project van Stijn D’Hondt en wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ons hart sterk wordt beïnvloed door onze emoties, dat maakt van World Heart Day op 29 september de ideale gelegenheid om de bezoeker mee te nemen in deze ervaring.

Tot eind september bracht Stijn D’Hondt ‘een ode aan de liefde voor muziek’ met een installatie onder de stadshal in Gent. Een zintuigprikkelend kunstwerk dat de passant letterlijk en figuurlijk naar het hart deed grijpen. “De kunstwerken die ik onder het label Artbeats begon te maken, zijn een ode aan mijn mama zaliger. Voornamelijk haar positieve persoonlijkheid wil ik voort laten leven. Daarnaast zijn hartziekten een familiekwaal en staat de hartklopping symbool voor het leven, ook letterlijk dus.”