Kunstwerk siert inkomhal van ARhus voor opmerkelijke expo

Donderdag ging in de inkomhal van het kenniscentrum ARhus de vernissage door van een opmerkelijke expo. Kunstenaars Barbara Rottiers en Klaas Rommelaere sloegen de handen in elkaar met de leerlingen buitengewoon onderwijs van Dominiek Savio en BuSO Sint-Idesbald. Het resultaat van het 3 op 2 meter grote groepswerk is te bezichtigen in de inkomhal van het kenniscentrum.

Wie ARhus binnenwandelt merkt voortaan ongetwijfeld het grote borduurwerk in de inkomhal op. Het kunstwerk kwam tot stand dankzij een unieke samenwerking tussen twee ervaren kunstenaars en de leerlingen van twee scholen voor buitengewoon onderwijs. De leerlingen van Dominiek Savio en Sint-Idesbald gingen samen met verhalenverteller Barbara Rottiers en Klaas Rommelaere, gespecialiseerd in het maken van borduurwerken, aan de slag. “Het was een boeiende ervaring en we zijn trots op het resultaat. De verschillende partners binnen dit verhaal zijn allemaal anders, maar werkten samen om een belangrijk onderwerp aan het licht te brengen: ‘Hoe beïnvloeden stereotypen en de woorden die we gebruiken elkaar?’”, aldus Sanne Rozé, leerkrachte artistieke vakken in Dominiek Savio. Ieder woord op het kunstwerk heeft een eigen verhaal. “Het was een bijzonder en leerrijk avontuur. Niet alleen bijzonder door de begeleiding van de kunstenaars, maar ook door de eerlijkheid en de oprechtheid van de jongeren. Hun getuigenissen waren bij momenten aangrijpend, waardoor we ontzetten veel van elkaar hebben geleerd”, aldus Eveline Hoste, leerkracht beroepsgerichte vorming en creatieve activiteiten in Sint-Idesbald.