Kunstwerk op muur van VTI Zeebrugge

Wie de voorbije dagen in de Ploegstraat in Zeebrugge voorbijkwam, kan niet naast het imposante kunstwerk op de muur van het VTI kijken.

Daar prijkt de laatste muurschildering van The Bridges, het Street Art Festival van de Brugse artiest Wietse. Dave De Rop, die als Bué the Warior beter gekend is in het wereldje van schilders en kunstenaars, werkte zijn kunstwerk af.

Bué the Warrior verwierf internationale bekendheid door zijn kleine cartooneske dieren in een naïeve stijl. Zijn kunstwerken zijn zowat overal in de wereld te bewonderen. Sinds enkele dagen kan dit nu ook in Zeebrugge. Het kunstwerk op de muur van het VTI straalt positieve energie uit. Leerkrachten en leerlingen starten bijgevolg sinds kort hun schooldag met optimisme op hun muur.