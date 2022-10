Kunstwerk onder brug over Poperingseweg

Wie Vlamertinge in- of uitrijdt, zal al opgemerkt hebben dat de brug over de Poperingseweg er iets anders uitziet. De voorbije weken voorzag Leonard Cools de twee kanten van de brug van een mooie illustratie.

Leonard Cools is een 29-jarige naar Brussel uitgeweken Gentenaar. “Ik woon en werk in en vanuit Brussel als illustrator”, vertelt hij. “Dat gebeurde tot nu altijd op veel kleinere schaal en ik was voornamelijk actief voor culturele organisaties, kranten en magazines. Maar ik wilde zelf de schaal opentrekken. Toen ik zag dat de stad Ieper iemand zocht om deze brug te illustreren, stelde ik mijn kandidatuur en een beetje tot mijn eigen verrassing werd mijn ontwerp gekozen.”

Er moest wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, opgelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Zo mochten enkel de zijmuren van een decoratie worden voorzien en niet het plafond. “Het idee achter de illustratie is dat dit een soort toegangspoort moet zijn naar zowel de groene binnenstad als naar de vele groene mogelijkheden in de deelgemeenten. De ideale plaatsen om te wandelen, fietsen, kuieren… En aan de rand van de brug zal je telkens een soort poortwachter zien staan. Maar ook specifieke verwijzingen naar Ieper als bijvoorbeeld vredesstad en Gent-Wevelgem zitten er in verweven.”

“Ik heb ooit wel eens een muur of een gevel voorzien van een illustratie, maar dit was zeker mijn grootste project tot nu toe. Drie weken en 120 liter verf had ik nodig om de 250 vierkante meter te voorzien. Bovendien hield ik ook rekening met het ecologische aspect. Ik gebruik altijd eco-materiaal en verf. Maar voor deze uitvoering gebruikte ik fotokatalytische verf. Deze reageert op zonlicht en heeft een chemische reactie, waarbij de verf onder meer werkt bij uitlaatgassen.”

“Ik ben best tevreden over het resultaat,en ik ontving al heel wat positieve reacties. Zelfs automobilisten die onder de brug doorrijden, steken een duimpje op als ze me aan het werk zien. Ook schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit) uitte zich heel positief over het resultaat. Wie weet, is dit de opstap voor mij als illustrator naar meer dergelijke grote werken.” (DT)