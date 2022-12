Kunstwerk ‘Manolete’ van Luc Peire opgenomen in Vlaamse topstukkenlijst

Op de Vlaamse Topstukkenlijst staan een 800-tal werken die zeldzaam en onmisbaar zijn voor het culturele erfgoed in Vlaanderen. Sinds kort is hier ook ‘Manolete’ van Luc Peire aan toegevoegd, net als een werk van Magritte en Vantongerloo.

Beeldend kunstenaar Luc Peire, geboren in Brugge in 1916 en gestorven in Parijs in 1994, groeide internationaal uit tot de meester van het abstract verticalisme. Luc Peire is onlosmakelijk met Knokke-Heist verbonden. In zijn vroegere vakantiehuis in De Judestraat 64 te Knokke opende in juli 2003 het zeer fijne Atelier Peire.

Elke zomer organiseert de Stichting Jenny & Luc Peire er een nieuwe tentoonstelling. Het Atelier is tevens op afspraak door groepen te bezoeken. ‘Manolete’ is te bezichtigen in het Groeningemuseum in Brugge.