Kunstwerk brengt plastiekvervuiling aan de kust in beeld

De plastiekvervuiling aan de Noordzeekust wordt in beeld gebracht door een kunstproject van Christel Patfoort uit Nieuwpoort, die samen met de Proper Strand Lopers en Viktor Swillens van KU Leuven het project donderdag op gang trok.

Op donderdag 25 augustus om 16 uur is op het strand van Nieuwpoort de officiële start van de optocht gegeven en op maandag 29 augustus zal om 16 uur de ceremoniële afsluiting plaatsvinden in Oostende aan de westelijke strekdam.

Begin augustus is Poseidon, de god van de zee, onder veel belangstelling aan land gekomen in Oostende. Hij is kwaad en teleurgesteld omdat de mens de Noordzee zo vervuilt. Zijn vrouw en godin van de zee, Amphitrite, blijft niet bij de pakken zitten en gaat verhaal halen op de drukste Vlaamse stranden. Ze vertrok op 25 augustus in Nieuwpoort op diplomatieke missie en wandelt via Westende en Middelkerke naar Oostende. Daar zal ze na vijf dagen stappen opnieuw verenigd zijn met haar Poseidon, hem verslag uitbrengen en proberen tot een oplossing te komen.

Doorheen de dag vind je vrijwilligers van de partnerorganisaties op het strand tussen 12 en 15 uur waar ze verhalen verzamelen over de plastiekvervuiling in de Noordzee. Om 16 uur zal er dan steeds een ruimactie zijn, gevolgd door een debat met onder andere vissers, duikers, mosselkwekers, strandruimers en dierenbeschermers.

Op 26/08 om 12u vertrekt ze te Westende aan hotel Sint-Laureins en wandelt ze richting de Rotonde.

Op 27/08 om 12u vertrekt ze aan de Rotonde en wandelt ze richting de Ponchonlaan in Middelkerke.

Op 29/08 om 12u vertrekt ze aan de Kinepolis te Oostende en wandelt ze richting de Westelijke Strekdam.

De ruimacties en het gespreksmoment vinden plaats op volgende locaties:

– 25 augustus: strand Nieuwpoort, ter hoogte van het Hendrikaplein

– 26 augustus: strand Westende, ter hoogte van de Rotonde

– 27 augustus: strand Middelkerke, ter hoogte van de Alexandre Ponchonstraat

– 29 augustus: strand Oostende, ter hoogte van de Westelijke strekdam

Het kunstwerk bevat de belangrijkste afvalstromen aan de Vlaamse kust, zoals mosselstokken, visnetten, pluis, plastiek speelgoed, bouwmaterialen, filters uit waterzuiveringscentrales en nurdles (kleine stukjes plastiek). Interessant is dat het afval geruimd werd door zowel de strandjutters van de Proper Strand Lopers als professionele vissers die aangesloten zijn bij Fishing for Litter. Op die manier vertegenwoordigd het zowel de diversiteit van het probleem als van de partijen die meewerken aan een oplossing.

Volgende verenigingen zijn alvast vertegenwoordigd tijdens de verschillende debatmomenten: Partnerorganisaties: Proper Strandlopers, NorthSealTeam, Fishing for Litter, Noordzee Trash Art en het Leuvense Laboratorium voor Educatie en Samenleving.

U kunt de wandeling van Nieuwpoort naar Oostende, en de daarbij horende verhalen, dagelijks volgen op de Facebookpagina van het evenement. (PG)