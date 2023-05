Kunstwerk aan luchtmachtbasis Koksijde trekt aandacht

Heel wat wandelaars, fietsers en automobilisten hebben gemerkt dat er recent een bijzonder kunstwerk prijkt tegenover de luchtmachtbasis aan de Robert Vandammestraat in Koksijde. Dat werd ook opgemerkt door N-VA-raadslid Sander Loones, die er het fijne wilde van weten.

Niet alleen Sander Loones was geïntegreerd door dat opvallende kunstwerk tegenover de luchtmachtbasis. “Het was al meerdere mensen opgevallen, die me erover aanspraken. Je kunt er niet naast kijken als je eraan voorbij fietst. Maar wat stelt het voor, wie heeft het gemaakt? Het lijkt wel een wilg met een kroontje…”

Begin juni

Schepen Stéphanie Anseeuw zat een beetje verveeld met deze vraag. “Dit kadert in het project Onzichtbaar Landschap, een project dat wordt getrokken door Regionaal Landschap Westhoek, waaraan een 20-tal gemeentes meewerken. Eigenlijk wilde Westtoer hierover pas communiceren vanaf begin juni. Onze gemeente is namelijk de eerste gemeente waar een van de kunstwerken is geïnstalleerd. Het is inderdaad een uniek werk: de twijgen van de wilg zullen nog groeien, het werk zal nog evolueren! Het hele verhaal en alle verdere details worden bekendgemaakt vanaf 4 juni.” (MVO)