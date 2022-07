Kunstwedstrijd Stimulans zet jong talent in de kijker in Kortrijk

Stimulans is een tweejaarlijkse wedstrijd en tentoonstelling voor beginnende kunstenaars die werd opgericht in 1979 door de vzw Stimulans. Deze 22ste editie wordt voor het eerst door de Stad Kortrijk georganiseerd en illustreert de culturele dynamiek van de stad, in volle voorbereiding voor haar kandidatuurstelling voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

De wedstrijd staat open voor kunstenaars die kunstonderwijs hebben gevolgd en die in Vlaanderen of het Brussels Gewest geboren zijn, er wonen of werken. Stimulans wil de kracht van kunst uitdragen door kansen te geven aan beginnend creatief talent en biedt een overzicht van een nieuwe generatie kunstenaars aan het begin van hun artistieke loopbaan.

Vermomde stad

Waaronder Dani Gherca, geboren in Roemenië en woonachtig te Brussel: “Mijn twee geëxposeerde werken van ‘Eclipse of Disconnection’ zijn foto’s genomen vanuit een helikopter van grootsteden. Ik nam de foto’s sterk onderbelicht waardoor je enkel de reflectie ziet van de daken, metaal en glas. De stad wordt zo vervormd tot een soort moederbord.”

“Het sluit aan bij de thema’s waar ik graag rond werk: vervreemding in het tijdperk van digitale connectiviteit. Ik wil het narratief kapen en niet langer kijken naar een foto van de stad. Ik creëer verwarring door het beeld te draaien en abstracter te maken, zodat het alles kan zijn.”

“Technologie, en eigenlijk alles, verandert zo snel. We kunnen soms niet mee met al deze veranderingen en dat creëert veel verwarring. We zien de richting niet meer. Die verwarring probeer ik ook met mijn werken op te roepen.”

Dani is tevens een van de vier laureaten en won de Prijs Proximus. De andere drie laureaten zijn Ingel Vaikla (Prijs stad Kortrijk), Lisa ljeoma (Prijs Be-Part) en Emile Van Helleputte (Prijs Kunst in Huis).

De twee eervolle vermeldingen gaan naar Tim Trenson en Eva Vermeiren. De jury – bestaande uit Patrick Ronse (Be-Part), Claudine Hellweg (Kunst in Huis), Mieke Mels (Mu.zee), Frank Maes (Emergent), Isabel Devriendt (HISK) en Laure Decock (Elderscollectief) – kreeg voor deze editie 203 dossiers te verwerken. Daaruit selecteerde de jury 20 kunstenaars (in twee fases) met in totaal 40 werken uit de periode 2019- 2022.

Nieuw talent

Stimulans is specifiek bedoeld voor kunstenaars aan het begin van hun carrière. Instroom van nieuw talent is op die manier verzekerd en de expo creëert een startplatform voor een nieuwe generatie kunstenaars. Stimulans is een initiatief van de stad Kortrijk (Team Musea) en Be-Part, Platform voor actuele kunst.

De tentoonstelling is gratis en vindt plaats van 9 juli tot 28 augustus 2022 in de Paardenstallen, telkens van dinsdag tot zondag van 14u tot 18u. Er wordt een catalogus te koop aangeboden (€ 10) aan het onthaal in de Paardenstallen.