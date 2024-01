Kunstvoorstelling 3SNart in Cultuurhuis De Keizer

3SNart, ofwel Dries Naert, exposeert tijdens de maand februari in Cultuurhuis De Keizer. Het is een variatie van stillevens, details uit schilderijen van oude meesters en eigen werken met betrekking tot Lichtervelde.

Dries Naert (47) woont in de Margarethalaan in Lichtervelde. Hij is afkomstig uit Torhout, maar noemt zichzelf intussen een rasechte Lichterveldenaar. Hij is leraar praktijk in Hotelschool Spermalie. Tekenen doet hij al heel zijn leven, maar schilderen is eerder een recente hobby. “In het tekenen kan ik minder mijn creativiteit kwijt, wat ik met schilderen wel kan. De techniek en de kleuren spreken mij aan. Schilderen is een heel mooie kunstvorm. Ik ben er zo’n anderhalf jaar geleden mee gestart, ik volg lessen in Art’Iz in Izegem. Het is al heel lang een droom om te leren schilderen.” Zijn schilderwerken beperken zich niet tot één thema. “Er zitten stillevens van producten uit de keuken, details uit oude schilderijen of bijvoorbeeld het Paterskerkske van Lichtervelde. Ik werk het liefst op hout, met acrylverf”, zegt Dries. “Ik ben vooral fan van de Nederlandse kunstschilders, uit de barokperiode. Jan Steen, waarvan ik het oestereetstertje in de les heb nageschilderd, of Rembrandt. Er zijn ook heel wat goede Spaanse schilders, zoals Diego Velazquez. Voor ik zelf begon te schilderen, was Het meisje met de parel, van Vermeer mijn favoriete schilderij, maar intussen is dat wat aan het veranderen. Ik kan bijvoorbeeld blijven kijken naar Madonna met kanunnik Joris van der Paele van Jan Van Eyck. Ik krijg van mijn schilderijen dikwijls te horen dat het eruitziet alsof ze lang geleden geschilderd zijn.”

Tentoonstelling

De tentoonstelling van 3SNart vindt plaats gedurende maand februari in Cultuurhuis De Keizer, Neerstraat (www.cultuurhuisdekeizer.be). Op vrijdag 2 februari is Dries zelf aanwezig vanaf 19 uur. Wie graag op andere dagen Dries ontmoet, mag bellen naar 0474 61 14 38. Je kan hem volgen op IG 3sn_art. (JW)