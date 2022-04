Kunstverzamelaar koppelt voor de tweede keer unieke privékunstexpo aan ‘Dunepromenade’ in De Panne

Met ‘The Private Collection 2.0’ of ‘Stukken van Pannenaars’ breit initiatiefnemer Eric Haerhout (66) een vervolg aan zijn kunstexpo van vorig jaar.

In 2021 nodigde kunstminnaar en –verzamelaar Eric Haerhout een aantal gelijkgestemde zielen en kunstenaars uit om werken aan te bieden voor zijn expo ‘The Private Collection’, en dat initiatief bleek een succes. “Tijd voor een vervolg, maar in een nieuw jasje”, zegt Eric.

“De expo start vanaf de paasvakantie. De Sint-Pieterskerk is een mooie locatie voor deze exclusieve en gevarieerde expo. We hebben een selectie gemaakt uit een verzameling van kunst en antiek, met unieke werken van bijzondere en gekende kunstenaars.”

Waardevolle werken

“Het gaat om onder meer waardevolle documenten, affiches, postkaarten, maquettes, schilderwerken, beeldhouwwerken …, waarbij onze gemeente centraal staat, met werk aangeboden door privé eigenaars van in en rond De Panne. Het hoogtepunt van de expo wordt ongetwijfeld de officiële verkoopveiling op 30 april en 1 mei. Het wordt beslist een spannende veiling!”

Immomakelaar Eric Haerhout kreeg de verzamelaarsmicrobe te pakken op een kunstveiling in Oostende, zo’n 15 jaar geleden. “Daar kocht ik mijn eerste kunstwerk, hoewel ik me eerlijk gezegd niet meer herinner welk object het was. Sindsdien begon ik alles te kopen wat ik mooi vond, maar met de jaren is dat vooral geëvolueerd richting werken van de Cobra-kunstbeweging en Paul Delvaux. Het werd een echte passie!”

Verbinden

“Maar wat ik vooral belangrijk vind: kunst zie ik als een manier om mensen te verbinden. Elk kunstwerk spreekt tot de verbeelding, iedereen kan de boodschap van de kunstenaar op een eigen manier interpreteren, en elke creatie geeft aanleiding om erover te communiceren.”