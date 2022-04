Kunstverzamelaar koppelt unieke privékunstexpo aan ‘Dunepromenade’

Kunstminnaar en –verzamelaar Eric Haerhout wil graag zijn passie delen met het grote publiek. Daarom nodigt hij gelijkgestemde zielen en kunstenaars uit om mooie werken aan te bieden voor zijn geplande expo ‘The Private Collection’, die hij zal koppelen aan een ‘Dunepromenade’, een ontdekkingswandeling door het mooie natuurgebied van De Panne.

Immomakelaar Eric Haerhout (65) kreeg de verzamelaarsmicrobe pas zo’n 15 jaar geleden te pakken. “Het begon op een kunstveiling in Oostende”, herinnert hij zich. “Ik kocht er mijn eerste mooie kunstwerk, maar vandaag weet ik zelfs niet meer welk object het was. Ik begon alles te kopen wat ik mooi vond, maar met de jaren is dat geëvolueerd richting werken van de Cobra-kunstbeweging en Paul Delvaux. Het werd een echte passie! Zelfs mijn immokantoor zag er meer uit als een kunstgalerij! Tot mijn zoon mij even ter orde riep en zei dat het hoog tijd werd om daar eens ‘grote schoonmaak’ te houden… Mijn enthousiasme voor kunst leidde ertoe dat ik mijn medewerking heb verleend aan de grote herdenkingsplechtigheid rond Leopold I op de Esplanade in 2006. Ik liet toen 110 beelden overkomen uit Zimbabwe om ze daar tentoon te stellen. Een hilarisch en memorabel feit: er werden toen ‘s nachts beelden gestolen die nooit werden teruggevonden, en er waren kunstwerken bij van 2.000 kg en 3 meter groot! Maar als ik aan kunst denk, dan zie ik kunst vooral als een manier om mensen te verbinden, waarbij elk kunstwerk een unieke creatie is die tot onze verbeelding spreekt.”

Inspiratie

Vorig jaar bezocht Eric een kunstexpo in het buitenland: ‘The Private Collection’. “Het ging om een heel gevarieerde tentoonstelling van kunstwerken die aan het grote publiek werden getoond om een schitterende locatie: een afdeling van het Louvremuseum in Abu Dhabi”, zegt Eric. “Daarvan was ik danig onder de indruk. Het inspireerde mij om iets gelijkaardigs te doen in onze eigen regio, maar dan op kleinere schaal. Mijn idee werd gunstig onthaald, zowel in Koksijde als in De Panne. Uiteindelijk is het tot een mooi akkoord gekomen met de schepen en de dienst Cultuur van De Panne om een expo op poten te zetten in juli en augustus.”

Locatie

“Over de juiste locatie is nog geen definitieve beslissing: het wordt ofwel de Sint-Jansheemkapel aan de Oosthoek of de Sint-Pieterskerk die waarschijnlijk een herbestemming zal krijgen. Ik ben al begonnen met een aantal mensen aan te schrijven van wie ik weet dat ze mooie kunstobjecten bezitten. Enkelen hebben al positief gereageerd. Maar ik hoop op nog meer reacties, zowel van eigenaars van bijzondere kunstwerken als van kunstenaars zelf. Tijdens de tentoonstelling kunnen we nieuwe werken exposeren, zodat de expo levendig wordt gehouden.”

Expo ‘The Private Collection’ loopt van 3 juli tot en met 22 augustus 2021. Wie interesse heeft om werk aan te bieden kan contact opnemen via het nummer 0475 41 77 37 of eric@immoalbatros.be.