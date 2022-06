Kunstveiling ten voordele van Oekraïne

Ichtegems kunstenaar Dirk Santens was een van de deelnemers aan de kunstroute van de Kortemarkse vzw Ookunst. Zijn werk ‘Homo Homini Lupus’ staat ook symbool voor de kunstveiling die de vereniging nu organiseert voor Oekraïne.

Wie de voorbije weken over de Markt van Kortemark reed, heeft zeker de beeldengroep van het schaap belaagd door vier wolven opgemerkt. De beelden maakten deel uit van de recente kunstroute van de Kortemarkse Ookunst vzw, en staat tevens symbool voor de kunstveiling die de vereniging organiseert voor Oekraïne.

Dirk Santens uit de Swolstraat in Ichtegem ontwierp het bronzen beeld ‘Homo Homini Lupus’ wat zoveel betekent als ‘De mens is een wolf voor zijn medemens’ – al in 2019. “Oorspronkelijk stond het schaap tegenover een enkele wolf”, vertelt Dirk Santens. “Het symboliseert de moed van een individu om in te gaan tegen alle vormen van onderdrukking. Van dictatuur, maar evengoed tegen pesten. Door corona werd het beeld nooit eerder tentoongesteld. Ondertussen zijn er drie wolven bijgekomen, zij hebben nu de overmacht. Symbolisch voor wat de bevolking van Oekraï-ne momenteel ondergaat”, besluit Dirk Santens. “Maar het Oekraïense volk toont ons, ondanks de enorme overmacht van de agressor, wat moed is.”

101 kunstwerken

Ookunst vzw contacteerde alle kunstenaars die aan de vorige kunstroutes deelnamen en 680 van hen reageerden heel positief: in een week tijd doneerden ze 101 kunstwerken, met een totale waarde van 54.000 euro.”

“De kunstveiling staat momenteel online en eindigt op 10 juli met een slotevent in Rijmenam”, vertelt Roger Leyn van Ookunst. Bieden op de werken kan via https://artistsforukraine.weauction.nl/auctions.” (LTK)

Info: www.oo-kunst.be