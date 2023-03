Kunstuur klaar voor start op 21 maart: Al 2.000 tickets verkocht

Naast Mechelen en Hasselt wordt Roeselare de derde locatie van Kunstuur, het project van de gebroeders Bourlon. Deze week stond een van de delicaatste voorbereiding op het programma. Het binnenbrengen en ophangen in de Sint-Amandskerk van dertig topkunstwerken.

Joost en Hans Bourlon drongen tijdens het ‘werfbezoek’ van de persmensen in de Sint-Amandskerk telkens weer aan: “Let u vooral op waar u stapt, raak niets aan. Dit zijn topwerken van onschatbare waarde.”

Twee weken voor de opening van Kunstuur Roeselare op 21 maart werden deze week de dertig schilderijen overgebracht naar de Sint-Amandskerk. Voor hen werden drie ruimtes gebouwd in de kerk voorzien van de nodige apparatuur die moet voorzien in een constante temperatuur en luchtvochtigheid en een goede beveiliging.

Dat deden de twee broers eerder al in Mechelen en Hasselt waar de afgelopen vier jaar ruim 150.000 kunstliefhebbers Kunstuur bezochten. Voor het nieuwe Roeselaarse Kunstuur gingen twee weken voor de officiële opening reeds tweeduizend tickets de deur uit. Wat er te zien zal zijn is dan ook niet min.

“Dit zijn allemaal topwerken die uit privécollecties komen,” legt Hans Bourlon uit. “Je staat versteld van het aantal schilderijen dat er in ons kleine landje in privaat eigendom is en nooit aan het grote publiek wordt getoond. Dat was een van onze doelstellingen, die stukken, althans voor een kort moment aan het publiek tonen. We concentreren ons daarbij op schilderijen die gemaakt zijn tussen 1850 en 1950.”

“Een van de topwerken die deze week uit de speciaal voor het transport gemaakte kisten kwam, is het Hanengevecht van Emile Claus, geschilderd in 1882. We hebben het in een vochtige kelder gevonden in een kasteel in Waregem waar het gewoon opgerold was weggestopt. We hebben zelf voor de restauratie gezorgd. En zo hebben we nog wel meer boeiende verhalen genoteerd tijdens onze speurtocht naar verborgen en vergeten Belgische kunstwerken.”

Geen keuzestress

“Kunstuur is geen museum”, gaat Joost Bourlon verder. “In een groot museum met honderden werken aan de muur, en allicht nog veel meer in de archiefkelders, heb je als kijker vaak keuzestress. Er hangt te veel wat je op een te beperkte tijd nooit goed kunt bestuderen. Kunstuur is een belevenis van net geteld één uur waarbij je bij elk van de dertig topwerken twee minuten stilstaat en een beknopte uitleg krijgt.”

En dat in een aparte setting. Voor Kunstuur werden in de Sint-Amandskerk drie boxen in the box gebouwd. Van de inkom, waar je een hoofdtelefoon en een krukje krijgt, wandelt de bezoeker, maximaal acht personen per beurt, door de drie ruimtes. Alles, zoals het openen van de deuren, de belichting en de projectie van bekende streekgenoten die een woordje uitleg geven, gebeurt volautomatisch. Eindigen doet de bezoeker in zaal drie met opnieuw tien topwerken maar ook met een imposant raam dat uitzicht biedt op het opgefriste koor van de Sint-Amandskerk.

Tickets voor Kunstuur Roeselare kosten 10, 13 of 15 euro naargelang het gekozen tijdslot. Reserveren kan op www.hetkunstuur.com. De eerste expo van Kunstuur Roeselare loopt van 21 maart tot en met 5 november. Aan Kunstuur is in Roeselare ook een horeca- en overnachtingsarrangement gekoppeld. Meer daarover op www.visitroeselare.be. (BC)