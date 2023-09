Kunsttentoonstelling ORK moet kermisaffiche kleuren

De oktoberkermis wordt niet alleen gekruid met sportieve activiteiten, maar ook met een flinke snuif cultuur. Zo is er de jaarlijkse tentoonstelling van de plaatselijk kunstkring ORK. Kunstenaar Georges Schelstraete zet samen met voorzitter Daniël Deblaere zijn schouders onder de expo.

De kunstkring is al aan zijn 48ste levensjaar toe en is met zijn twintig leden nog altijd springlevend. Jaar na jaar wordt tijdens de oktoberkermis een verzorgde tentoonstelling opgezet met het werk van eigen leden. De tentoonstelling wordt altijd druk bezocht en het niveau is in de loop der jaren enorm gestegen.

“Onze kunstkring is geen praatbarak”, zegt Georges Schelstraete. “De tweewekelijkse vergaderingen zijn echte werkvergaderingen, waarbij de leden advies en assistentie krijgen om almaar mooier werk af te leveren. Jammer genoeg heeft corona roet in het eten gestrooid, zodat er haast uitsluitend thuis gewerkt werd. Wij gaven onze leden opdrachten mee die ze dan thuis moesten uitwerken.”

Rake observaties

“Het materiaal dat op onze 46ste expo wordt tentoongesteld, is recent werk, dat in de laatste werkvergaderingen serieus is bijgewerkt. De tentoonstelling is niet opgebouwd rond een thema, maar we hebben de leden gevraagd de klemtoon te leggen op een rake observatie. Ze kregen een vijftiental opdrachten en wanneer ze een opdracht hadden afgewerkt, mochten ze die binnenbrengen. Daaraan werden dan de nodige verbeteringen aangebracht.”

“Er zal werk te zien zijn van Katrijn Bruneel, Frans De Baets, Tine Devos, Daniel Deblaere, Isabelle Decrans, Evi Demeyer, Goedele Desmet, Hilde Dewever, Stefanie Duyvejonck, Marc Goemaere, Marloes Haezebrouck, Anita Kinsabel, Jan Maes, Yves Sermeus, Lindsey Sinnaeve, Norbert Van Maele, André Vanluchene en Patrick Vynck.” (CLY)

Mandelroos, op 30 september en 1 en 3 oktober, telkens van 14 tot 20 uur. Gratis toegang.