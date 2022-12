Kunstschilder Martin Wallaert: “Al mijn werken gaan over Machelen”

Kunstschilder Martin Wallaert (78) woont en werkt tien jaar in Machelen en wijdde een reeks kunstwerken aan de unieke dorpssfeer die er volgens hem nog hangt. “Mijn grootste inspiratiebron is altijd intimiteit, ik zoek het nooit te ver”, zegt de schilder. “Eigenlijk gaan al mijn schilderijen over Machelen.”

Martin Wallaert woonde in zijn leven al op veel plaatsen, maar weinig steden of dorpen konden zijn aandacht zo lang bekoren als Machelen.

“Ik zeg soms dat het gemakkelijker is om op te sommen waar ik nog niet gewoond heb. Voor ik tien jaar geleden naar Machelen kwam, woonde ik in Frankrijk. Mijn kinderen kwamen me daar zo om de zes maanden eens bezoeken, maar zeiden dat ik eens meer naar België moest komen voor hen. Dus besloot ik te verhuizen naar Machelen. Tien jaar geleden nam ik mijn intrek in ‘t Biechtstoeleke, het kleinste en oudste huisje van Machelen. Intussen ben ik verhuisd naar Villa Ter Ide – ik heb in mijn leven in de allerkleinste en de allergrootste huizen gewoond. Ik was van plan om maar een jaar in Machelen te blijven, maar hier heb ik mijn vriendin Bianca ontmoet. In het begin vreesde ze dat ik snel opnieuw zou verhuizen, zoals ik al zo vaak had gedaan, maar ik ben blijven plakken.”

Atelier elke zondag open

“Dat is uiteraard grotendeels voor de liefde, maar ik vind Machelen zelf ook fantastisch. Het is ongelofelijk hoe graag de mensen hier me zien. Elke zondag stel ik mijn atelier open voor het publiek en er is altijd veel volk. Ze zijn zelfs begonnen met knopen of parels in mijn brievenbus te steken. Bij veel van mijn werken plak ik bovenop een geschilderde knoop een echte – vaak valt het niet eens op. Maar sommige oudere dames uit Machelen hadden het door en bezorgen me nu soms hun oude knopen, strikjes, parels…”

In het Mudel hangt het schilderij ‘Eric met Zara en Zita Machelen Put’. Daarin beeldt Martin het voor hem typisch dorpse tafereel af van Eric Descamps die elke dag met zijn fiets zijn twee honden uitlaat langs de Leie.

“Ik zag van achter mijn raam die mens zo vaak voorbijkomen. Over de middag ga ik, als het goed weer is, vaak mijn pijp roken op een bankje bij de Leie en onlangs kwam ik Eric daar tegen. ‘Ik zoek u al twee jaar!’ riep ik naar hem. Hij ging gelukkig snel akkoord om te poseren voor een schilderij.”

(Zelf)portretten

In die reeks schilderijen rond tien jaar leven en werken in Machelen zitten veel zelfportretten of portretten van zijn 48-jarige vriendin, thuiskomend met een paraplu, lezend op het kleine terras vooraan aan de villa, of wandelend langs Machelen Put. De taferelen spelen zich zelden meer dan honderd meter van Martins deur af.

“Intimiteit is de rode draad in bijna al mijn werk. Toen ik in Frankrijk woonde, schilderde ik Frankrijk, in Oudenaarde schilderde ik Oudenaarde, en hier schilder ik Machelen. Ik ga het zelden ver zoeken; eigenlijk gaan al mijn werken over Machelen. Ik word binnenkort 79 en als het van mij afhangt, blijf ik hier wonen tot ik sterf. En ik hoop dat Villa Ter Ide daarna een museum wordt.” (JF)