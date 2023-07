Kunstschilder Joseph Willaert krijgt retrospectieve in Oostende

Wie op de Zeedijk in Oostende de Venetiaanse Gaanderijen bezoekt, wandelt meteen het zonnige universum van de Oostendse kunstenaar Joseph Willaert (1936-2014) binnen. Via zijn erg herkenbare kleurgebruik en typische iconografie stap je vanuit zijn keuken naar het dorpsplein en zo ook de ruime landelijke omgeving binnen: altijd kleurrijk en smetteloos.

Daarbij betrekt de in Leke geboren kunstenaar de echte wereld in zijn werk: een ladder, werkkiel, plukjes schapenwol, een wijwatervaatje… In zijn heldere beeldtaal, de klare kijk, is de mens niet te bespeuren en toch is die sterk aanwezig in zijn schilderijen: achter ieder raam, voor iedere deur, bij de fiets tegen de gevel, of de jas aan de schuurdeur.

Die deuren leiden bij Joseph Willaert ook naar die van het beeldverhaal, van de taal, de poëzie of de humor. Die deur staat ook altijd open voor zijn goede vrienden Marcel van Maele, René Heyvaert en Paul Snoek en hij apprecieert het werk van zijn tijdgenoten Jan Vercruysse, Etienne Elias, Raoul De Keyser, Antoon De Clerck en Roger Raveel.

Klare kijk

“Ik vind dat de kunst van Willaert te weinig gekend is. Zijn frisse, klare kijk, zijn relativerende humor, zijn aandacht voor poëzie, respect voor het alledaagse, de tikkel melancholie, de grote fantasie… Hij verdient een mooie plek in de Belgische kunstgeschiedenis”, aldus curator Els Vermeersch.

“Als je een tentoonstelling bouwt zonder de hulp van de kunstenaar, dan bouw je een nieuw verhaal. In dat verhaal wil ik de veelzijdigheid van Willaert tonen zonder de kunsthistorische chronologie strikt te volgen. Mét respect voor de kunstenaar, mét respect voor zijn werk en mét respect voor de ruimte van de Venetiaanse Gaanderijen.”

En Willaert blijft inspireren. Dat bewijzen de artistieke interventies van de docenten en studenten van het Conservatorium aan Zee met hun video en klankfragmenten. Ook Zaza, huiscartoonist van De Morgen en Knack, en neef van Willaert, brengt een hommage aan zijn ‘Nonkel Jef’.

De expo is er nog tot en met 5 november 2023. Alle dagen open behalve op maandag van 14 tot 17 uur. Info en tickets via www.oostende.be/deklarekijk. Daar vind je ook alle materiaal en verdiepende essays over de kunstenaar weer. Extra info UiTloket , uit@oostende.be of 059 25 81 41

(ML)