Kunstrestaurateur Frederik Cnockaert aan de slag met schilderij van mevrouw Van Renynghe: “Extra giften zijn nodig om in ere te herstellen”

De Lovie vzw uit Poperinge lanceerde eind vorig jaar een oproep tot crowdfunding voor het herstel van een uniek schilderij. Het gaat om een portret van mevrouw Marie Josèphe Cornelie Van Renynghe de Voxvrie’, een adellijke dame die een van de grondleggers van het kasteelpark De Lovie. De eerste oproep zorgde voor een aantal heel mooie giften waardoor kunstrestaurateur Frederik Cnockaert al een start kan maken. “Een bijkomende oproep is echter nodig om de volledige restauratie te voorzien. Voor de verdere restauratie missen we nog 2.100 euro”, zegt Michelle Caulier van De Lovie vzw.

De Lovie vzw, een instelling die mensen met een beperking ondersteunt, ging vorig jaar op zoek naar financiële middelen om een historisch schilderij te herstellen. Op het werk staat een afbeelding van Marie Josèphe Cornelie Van Renynghe de Voxvrie, een dame die in de tweede helft van de 19de eeuw de bouw van het kasteel en de aanleg van het bijhorende kasteelpark De Lovie mogelijk maakte. “Tot op vandaag wordt ze voor deze periode aanzien als een van de meest invloedrijke vrouwen van de streek. Zo was ze ook voor het nabijgelegen gehucht ’t Vogeltje van groot belang. Mede dankzij haar werd de bouw van het voormalig klooster van ’t Vogeltje en de bijhorende kapel en school mogelijk gemaakt”, zegt Michelle Caulier van De Lovie vzw.

“Het portret van mevrouw Van Renynghe hing lange tijd in de klooster van ’t Vogeltje samen met nog drie andere portretten. In de jaren ’70 schonk het klooster de vier schilderijen aan het kasteel De Lovie. De drie andere schilderijen zijn portretten van Jules Van Merris (zoon van mevr. Van Renynghe), Bruno Van Merris (broer van mevr. Van Renynghe) en Joseph Van Merris (echtgenoot van mevr. Van Renynghe). Deze schilderwerken bevinden zich in goede staat en kregen ondertussen een ereplaats op de benedenverdieping van het kasteel. Het portret van mevrouw Van Renynghe daarentegen liep grote schade op en vraagt dringend om restauratie.”

Ondertussen is het schilderij in het kunstatelier van Frederik Cnockaert in Wervik. © gf

Kunstrestaurateur

De Lovie vzw contacteerde kunstrestaurateur Frederik Cnockaert voor de restauratie en nodige expertiseverlening. Frederik Cnockaert plaatst het schilderij in zijn context en kaart het belang van de restauratie aan: “Het portret van mevr. Van Renynghe dateert uit de 2de helft van de 19de eeuw. Het is een prachtig schilderij met een grote historische waarde voor de streek. Momenteel bevindt het zich echter in een zeer slechte staat”, zegt kunstrestaurateur Frederik Cnockaert.

“Uit eerdere testen bleek dat de oude vernislaag er helemaal af moet om het schilderij in ere te herstellen. Niet enkel de grote scheur, maar ook de losliggende verf dient opnieuw behandeld te worden. Bovendien zit er schimmel, stof en vuil op het oude doek die de verf aantast. Hoe langer hiermee gewacht wordt hoe minder mogelijkheden er zijn om het werk in zijn oude glorie te herstellen. Het wordt een uitdaging, maar het loont de moeite om dit mooie portret te redden.”

De Lovie vzw en kunstrestaurateur Frederik Cnockaert benadrukken de dringendheid van de restauratie en hopen zo snel mogelijk het schilderij te kunnen redden. “De restauratiekosten worden geschat op 3.000 euro. Na de eerste oproep ontvingen we verschillende mooie giften, waarmee we al werk kunnen maken van het herstel van de grote scheur in het portret. Voor de verdere restauratie missen we nog 2.100 euro. In het kader van de opwaardering van het kasteel en de verdere ontsluiting van het erfgoed op het kasteelpark is de restauratie van het werk écht cruciaal”, zegt Michelle.

Donatie

Wil jij De Lovie vzw helpen om dit unieke portret te laten restaureren zodat het grote publiek het binnenkort terug kan bewonderen? “Naast het redden van een uniek erfgoedobject kan je als schenker ook genieten van enkele voordelen. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest, wat maakt dat je bijdrage 100% fiscaal aftrekbaar is. Wie minimum 150 euro bijdraagt, wordt uitgenodigd voor een geleid bezoek in het atelier van kunstrestaurateur Frederik Cnockaert. Daarnaast trakteren we graag op een glaasje bij de onthulling van het gerestaureerde schilderij in het kasteel”, legt Michelle uit.

“De bijdrage kan overgeschreven worden op het rekeningnummer BE93 7330 6246 2067 t.a.v. De Lovie vzw met de mededeling ‘Restauratie schilderij’. Naar aanleiding van deze oproep lanceren we ook een uniek geschenkpakket. Het pakket bevat heerlijk lekkers en een unieke keramiekset gemaakt door keramiekatelier het Sinterpunt van De Lovie vzw. De keramiek werd gemaakte in beperkte oplage en is gebaseerd op het portret! Een geschenkpakket bedraagt 19 euro en is verkrijgbaar op 16 december tijdens Wintergeluk op kasteelpark De Lovie. Nadien is het verkrijgbaar bij Jules & Jolies in Atelier Fenestra, Duinkerkestraat 40-44 in Poperinge. De opbrengst gaat integraal naar de restauratie van het schilderij.”