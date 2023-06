Kunstprijs in teken van beeldhouwer Pieter Braecke: Eerbetoon aan een meester

Elke drie jaar organiseert Nieuwpoort met de Kunstprijs een wedstrijd waarbij inwoners én mensen van buiten de stad hun artistieke talenten kunnen tonen. Editie 2023 staat in het teken van de befaamde Nieuwpoortse beeldhouwer Pieter Braecke.

Exact 165 jaar nadat hij in Nieuwpoort het levenslicht zag, plaatst de stad de gerenommeerde beeldhouwer Pieter Braecke prominent in de kijker. Dit gebeurt met de tentoonstelling Verstilde Stad in bezoekerscentrum Westfront, een podcastwandeling en tal van boeiende nevenactiviteiten. Daarnaast drukt de figuur van Pieter Braecke ook zijn stempel op de driejaarlijkse kunstprijs van de stad. Hoofdthema van deze kunstwedstrijd is beeldende kunst. Deelnemers laten zich inspireren door Braecke en zijn sculpturen. Een beeldhouwwerk in zijn stijl of een portret van de meester zelf, alles is mogelijk!

Aan het concours is een prijzenpot van 2.500 euro verbonden, die wordt uitgereikt door een zeskoppige vakjury.

Namens de stad zetelen in de jury schepen van Cultuur Ann Gheeraert, stedelijk cultuurfunctionaris Eveline Denorme en Westfront-curator Mieke Dobbels. Het voorzitterschap van de jury wordt waargenomen door Els Wuyts, curator van Beaufort 2024. Zij krijgen versterking van kunstenaars Yves Velter en Nele Van Canneyt.

Verstilling

Yves Velter is actief als schilder en beeldhouwer. Zijn artistieke creaties worden gekenmerkt door verstilde figuren zonder duidelijk herkenbare gelaatstrekken. Ze bevinden zich altijd in een weinig herkenbaar en tijdloos decor. Diepgravende levensvragen en de psychische problematiek lopen als themalijn doorheen zijn werk.

Nele Van Canneyt is een fotografe die houdt van de tussenintijd, de onbestemdheid van de dag vlak voor de nacht en de nacht vlak voor het aanbreken van de dag. Ze zoekt letterlijk de dunne grens op tussen licht en donker, tussen aanwezigheid en afwezigheid. Van Canneyt exposeert tot en met zondag 1 juli op de tentoonstelling Verstilde Stad in Westfront Nieuwpoort. Ze is er ook artist in residence en zal speciaal voor de expo nieuw werk rond verstilling creëren.

Voor de jury vormen creativiteit, originaliteit en innovatie de belangrijkste beoordelingscriteria. En respect voor de erfenis van Pieter Braecke, zegt schepen van Cultuur Ann Gheeraert: “Voor Nieuwpoort heeft Pieter Braecke een enorme betekenis. Een kunstenaar van lokale bodem die furore maakte in eigen land en ver daarbuiten, daarop zijn we terecht trots. Met deze editie van de Kunstprijs eren we zijn onmetelijke artistieke nalatenschap. Kunstenaars die deelnemen aan de wedstrijd moeten laten zien dat ze de finesses van de meester begrijpen en die in hun eigen creaties tot leven laten komen.”

Inschrijven kan nog

De jury maakt op basis van de ingestuurde kandidaatstellingen een selectie van werken. Die zullen te zien zijn in bezoekerscentrum Westfront, van de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie. Op donderdag 4 januari 2024 vindt de finissage van de Kunstprijs-expo plaats. De vakjury maakt dan haar eindoordeel bekend en onthult wie de hoofdprijs van 2.500 euro binnenrijft.

Inschrijven voor de stedelijke Kunstprijs is nog altijd mogelijk. Artistiekelingen die zich wil meten met Pieter Braecke, schrijven zich in ten laatste op zondag 25 juni. Meer info op www.nieuwpoort.be/kunstprijs.