Kunstplatform Be-Part gaat opnieuw in zee met Compagnie Cordial

Be-Part, Platform voor Actuele Kunst, gaat in Waregem ook dit jaar samenwerken met Compagnie Cordial. Dat is een organisatie die nieuwkomers in België als vrijwilliger inschakelt. “Op die manier oefenen ze hun Nederlands en kunnen ze hun sociale netwerk uitbreiden”, klinkt het.

In Be-Part worden de vrijwilligers van Compagnie Cordial ingeschakeld voor de permanentie tijdens tentoonstellingen en andere activiteiten. “De compagnie biedt bovendien gratis infosessies aan over diversiteit en inclusiviteit, thema’s die we als Be-Part graag ondersteunen”, besluit het kunstplatform.

De samenwerking loopt een jaar, nadien wordt wellicht een nieuwe overeenkomst gesloten.