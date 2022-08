Kunstmarkt Paris MontmARTre is terug: “Onze kunstenaars hebben er zin in”

Na drie jaar maakt de kunstmarkt Paris MontmARTre zijn rentree in Roeselare. Op zaterdag 3 en zondag 4 september zal de Grote Markt weer in een gezellige Franse sfeer baden en kun je er kunstenaars van allerhande strekkingen aan het werk zien.

In Roeselare staat het eerste volle weekend van september al jaren in het teken van kunst. Tijdens Paris MontmARTre wordt de Grote Markt omgetoverd in een Franse sfeer met een mini-Eifeltoren en tricolore vlagjes en kun je er verschillende kunstenaars aan het werk zien. “Ik had me mijn tweede jaar als voorzitter wel anders voorgesteld”, lacht Lucrèce Surmont. “In plaats van organiseren moest ik vooral annuleren. We zijn dan ook heel blij dat deze 27ste editie kan plaatsvinden!” En ook de kunstenaars hebben er zin in. Willy Wostyn, erevoorzitter, secretaris en bedenker van het evenement: “Op onze kunstmarkt zijn 60 plaatsen beschikbaar en op amper drie weken tijd was alles volzet. De artiesten komen bovendien van overal. Velen komen uit Roeselare en omstreken, maar we verwelkomen ook kunstenaars uit Antwerpen, Brussel, Lokeren en Oudenaarde.” Paris MontmARTre vindt plaats op zaterdag 3 en zondag 4 september, telkens van 10 tot 18 uur. Zoals altijd is er voor elk wat wils. “Er zijn kunstenaars die werken met acryl, olieverf, juwelen, textiel… veel te veel om op te noemen eigenlijk. Je kunt het beter zelf komen ontdekken”, lacht Lucrèce. De organisatie krijgt dit jaar de steun van Chiro Vlotterke, die de standjes helpt installeren. Maar er is meer te beleven dan kunst. Zo kan je op culinair vlak genieten van verschillende Franse specialiteiten en de Grote Markt wordt opgeluisterd met Franse klassiekers. “Nieuw is de samenwerking met de Centrumstraten Roeselare”, verduidelijkt Lucrèce. “Op zaterdag organiseren zij een muzikaal straatfestival en enkele muzikanten zullen live Franse chansons spelen tussen de kunstenaars.”

Kinderanimatie

Ook aan de kinderen is gedacht. Zaterdagnamiddag kunnen klein en groot genieten van de houten poppen van poppentheater Pierewiet. Op zondag plaatsen de mensen van Kip van Troje in de vorm van tijdelijke tattoos kunstwerkjes op de kinderarmpjes. “Nu hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn”, lacht Lucrèce, “maar wij hebben er zin in. We maken er samen een spetterende 27ste editie van en mikken weer op zo’n 5.000 bezoekers verspreid over het hele weekend.” (LC)