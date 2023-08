Kunstmarkt Paris MontmARTre dompelt Roeselare begin september opnieuw onder in een gezellige Franse sfeer

De mini-Eifeltoren staat terug op de Grote Markt van Roeselare en daarmee is de toon al meteen gezet. Op zaterdag 2 en zondag 3 september zal er namelijk opnieuw een gezellige Franse sfeer hangen in het stadscentrum. De kunstmarkt Paris MontmARTre is dan aan z’n 28ste editie toe.

Het eerste volle weekend van september staat in Roeselare al heel wat jaren in het teken van kunst. Zo ook dit jaar. “Eind mei werden de kunstenaars al uitgenodigd om in te schrijven. De inschrijvingen liepen uiteindelijk heel vlot binnen, wat ervoor zorgt dat we snel volzet waren”, klinkt het bij Lucrèce Surmont, die aan haar derde editie als voorzitter begint.

“In totaal zakken 64 kunstenaars af en mogen we zo’n vijftien nieuwe namen noteren”, voegt Willy Wostyn, erevoorzitter, secretaris en bedenker van het evenement, er nog aan toe.

Kunst in etalages handelzaken

Ook opvallend: de kunstenaars komen werkelijk uit alle hoeken van Vlaanderen. “Uiteraard zijn er veel uit Roeselare en omstreken, maar elk jaar verwelkomen we ook kunstenaars uit Antwerpen, Brussel, Lokeren en Oudenaarde. Dit jaar kunnen we ook Heusden-Zolder, Moeskroen, Gent en Rotselaar op de kaart zetten. Iedereen maakt ook graag wat reclame met de kunstmarkt en dit brengt dan ook weer nieuwe bezoekers naar onze stad en onze kunstmarkt”, vertelt Lucrèce.

En wellicht nieuw voor deze 28ste editie is de tentoonstelling van kunst in de etalages van een aantal handelszaken in het verkeersvrije deel van de Ooststraat. “Dat roept wel fijne herinneringen op, want ooit zijn we op die manier gestart. Het zou dan ook een droom zijn om ooit in elke etalage kunst te kunnen tentoonstellen tijdens ons evenement”, aldus nog Willy.

Veel variatie aan kunst

Het mag duidelijk zijn. Wie van kunst houdt, is tijdens het eerste weekend van september zeker op zijn plaats in Roeselare. Zo is er voor elk wat wils. “Er zal heel wat variatie aan verschillende technieken zijn. Zo zullen er kunstenaars zijn die werken met olieverf en acryl, maar zal er ook onder andere tekenkunst en recyclagekunst aan te pas komen. En nog zoveel meer. Elke kunstenaar krijgt vier meter om zijn eigen werken te presenteren. We benadrukken daarbij ook dat het interessanter is voor de bezoekers als ze op het moment zelf aan het werk zijn. Dat spreekt de mensen logischerwijze altijd meer aan”, gaat Lucrèce verder.

En net zoals ieder jaar krijgt de organisatie ook nu weer de steun van Chiro Vlotterke uit Roeselare, zowel op zaterdagochtend als op zondagavond. “Ze helpen vooral met de deelnemers om tafels en stoelen te installeren en ook om andere logistieke taken te vervullen, dit bij de start en het einde van het evenement”, klinkt het nog bij de voorzitter.

Franse specialiteiten

Naast de werken van de kunstenaars is er ook nog een extra aanbod op cultureel vlak, waarbij Roeselare werkelijk ‘Montmartre’ zal ademen. “Op zaterdag komt een karikaturist van 14.30 tot 17.30 uur. Wie wil, kan model zitten en in enkele minuten heb je een kunstwerk dat je volledig gratis mag meenemen naar huis. Op zondag hebben we dan een silhouettenknipper, ook weer van 14.30 tot 17.30 uur. Met enkele knipjes in een gekleurd papiertje krijg je het silhouet van je gezicht. Beide zaken geven echt wel een extra touch aan de kunstmarkt, want mensen krijgen iets fysiek mee naar huis”, vertelt Lucrèce.

En doorheen het volledige weekend zal er nog heel wat te beleven zijn. “Zo zullen de mensen ook op culinair vlak kunnen genieten van heel wat Franse specialiteiten en zorgt de Klokkengilde voor welluidend klokkengeluid en tooien ze de toren van de Sint-Michielskerk met de nodige vlaggen. Met de organisatie zijn we alvast klaar voor een spetterende 28ste editie. Nu nog hopen op mooi weer en een mooie opkomst”, besluit voorzitter Lucrèce.