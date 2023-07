Kunstmarkt in Menen trekt 60 kunstenaars aan uit binnen- en buitenland

De Oude Leielaan had zondagnamiddag veel weg van Place Du Tertre. De kunstmarkt heeft er een prachtige groene en omgeving als decor. Dat sfeervol kader moet niet onderdoen voor de aanblik van het beroemde Parijse kunstenaarsplein.

Van het stadspark Bois De Boulogne tot aan het zwembad toonden en verkochten ruim 60 kunstenaars uit binnen- en buitenland hun werken. Heel wat kunstliefhebbers en wandelaars profiteerden van het aangename weer om te struinen langs schilderijen, keramiek, houtkunst, glaskunst, kunstfoto’s of handgemaakte juwelen.

Er was volop gelegenheid om een gemoedelijk praatje te slaan met de kunstenaars. De combinatie met een drankje of een ambachtelijk ijsje maakte het helemaal gezellig. Voor de standhouders was de onstuimige wind evenwel een vervelende gast, die af en toe ongevraagd doorheen de kunstmarkt blies.

(CB)