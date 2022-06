Kunstkring Ter Cauwe staat voor drukke zomer en herfst: ‘Quarantainewerken’ staan klaar

Net als bij alle verenigingen heeft corona ook bij kunstkring Ter Cauwe zijn weerslag gehad op de activiteiten. De leden zijn echter niet bij de pakken blijven zitten, maar hebben de coronatijd aangegrepen om extra creatief aan de slag te gaan.

“Net zoals bij elke vereniging heeft corona ook bij ons heel wat stokken in de wielen gestoken”, vertelt voorzitter Pol Decuyper. “De enige uitzondering was ons geslaagd uitje van eind juli, begin augustus vorig jaar naar ’t Vaartje in Lissewege in het kader van hun kunstroute. Dat de meeste van onze activiteiten niet doorgingen, betekende echter niet dat onze leden werkloos zijn blijven toekijken. In tegendeel zelfs! Corona of niet, er werd duchtig geschilderd, gefotografeerd, gebeeldhouwd … Onze vereniging werd met de komst van Carine Bouvry en Sylviane Redolfi zelfs uitgebreid met twee nieuwe leden. Alle leden zitten dan ook al maanden te wachten om met hun ‘quarantainewerken’ naar buiten te komen.”

Julitentoonstellingen

“We bijten de spits af op zaterdag 25 juni met onze deelname aan de tweejaarlijkse Roefel. We houden er al jaren aan om hieraan deel te nemen en de kinderen de kans te geven in de huid van een kunstenaar te kruipen. Wat het precies zal worden, is nog een verrassing. Tijdens het Zotte Maandagweekend is dan onze eerste tentoonstelling gepland. Net zoals tijdens de vorige edities nemen we ook nu onze intrek in de zaal Broeders Maristen. De opening is op vrijdagavond 15 juli. We zijn blij dat we als gastspreker Jonas Callens mogen verwelkomen, de directeur van de Stedelijke Kunstacademie van Tielt. Er zullen niet minder dan 15 kunstenaars aan de tentoonstelling deelnemen met een waaier aan disciplines. De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 16 juli van 14 tot 19 uur en op zondag 17 juli van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur. Op Zotte Maandag 18 juli kan je langsgekomen van 9 tot 19 uur doorlopend.”

“We zijn ook dit jaar weer uitgenodigd om van 18 tot 28 augustus tentoon te stellen in Ontmoetingstuin ’t Vaartje in kunstdorp Lissewege. Normaal wordt een kunstkring maar om de twee jaar uitgenodigd, maar uitbater Ingrid Vandamme was zo tevreden over onze deelname vorig jaar dat we de vraag kregen om ook dit jaar weer deel te nemen. We zullen dus met tien leden deelnemen, opnieuw met een brede waaier aan kunstvormen. Ook in het najaar blijven we heel actief. Van 3 september tot 12 november stellen we tentoon in de inkomsthal van het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis en we voorzien ook in het kunstwerk voor de winnaar van de tweejaarlijkse cultuurprijs op 13 november. Op 22 november verlenen we ook onze medewerking aan de ‘kunstendag’ voor kinderen en ten slotte zullen we present zijn op de jubileumtentoonstelling KAT 250 in de inkomhal van het Sint-Andriesziekenhuis.” (JG)